Тагильчане, с наступающим Новым 2014 годом!

Надо признать, что сегодняшний рабочий день для многих будет нелегким – конец года, большая ответственность, отчеты, заявки. Но будьте уверены, пройдет он на одном дыхании. Ведь даже неосознанное предчувствие праздника поднимает настроение и повышает активность.

Ответственный день и для прекрасного пола. Их задача – «нарубить» столько салатов, чтобы гости не остались голодными. Многим на помощь приходят их половинки, дети. Ведь вместе всегда быстрее и веселее. И не переживайте, дамы, вы сегодня всё успеете!

Впереди у многих, кстати, новогодние каникулы. Наш Нижний Тагил приготовил прекрасную новогоднюю программу для самых преданных новогодних поклонников – детей. Разнообразные спектакли, яркие концерты, детские представления. Начинается этот забег со второго января. А сегодня, в 10:00 некоторые ребята уже смотрят замечательное представление для детей «Дюймовочка» в Нижнетагильском драматическом театре. Не переживайте, эта популярную сказку будут показывать в течение всех новогодних каникул.

Городской портал TagilCity.ru поздравляет с наступающим Новым годом!

Ставишь лайк да жмешь репост,

Если баннер размещаешь,

Если новость с фото шлешь,

Если пишешь объявленье

Иль на форуме шумишь,

Если в игры ты играешь,

На знакомствах ли сидишь,

Если фото публикуешь -

В конкурс хочется попасть,

Если новость минусуешь -

Мнение свое сказать,

Если разместил афишу,

Продаешь свое авто, Если ты контору ищешь,

Чтобы заказать окно,

Если был вчера на тусе,

Если завтра ты в кино,

Если в детский сад с ребенком,

Если в магазин пальто,

Если на каток поедешь,

Если на массаж пойдешь,

Если в каталог залезешь,

Если в акцию зайдешь -

C Новым годом, друг наш милый,

С новым счастьем, дорогой!

Будь здоровым и счастливым,

Ну а мы всегда с тобой!