Тагильчане, с наступающим Новым 2014 годом!
Неожиданно для тагильчан наступил тот самый долгожданный день – 31 декабря, канун Нового 2014 года. Кто-то встречает его на работе, кто-то пока еще спит перед «салатным забегом», кто-то готовится уйти на работу в саму новогоднюю ночь. Многие даже не подозревают, что в душе у них потихоньку просыпается маленький ребенок, который жаждет подарков, ёлки и новогодних развлечений.
Надо признать, что сегодняшний рабочий день для многих будет нелегким – конец года, большая ответственность, отчеты, заявки. Но будьте уверены, пройдет он на одном дыхании. Ведь даже неосознанное предчувствие праздника поднимает настроение и повышает активность.
Ответственный день и для прекрасного пола. Их задача – «нарубить» столько салатов, чтобы гости не остались голодными. Многим на помощь приходят их половинки, дети. Ведь вместе всегда быстрее и веселее. И не переживайте, дамы, вы сегодня всё успеете!
Впереди у многих, кстати, новогодние каникулы. Наш Нижний Тагил приготовил прекрасную новогоднюю программу для самых преданных новогодних поклонников – детей. Разнообразные спектакли, яркие концерты, детские представления. Начинается этот забег со второго января. А сегодня, в 10:00 некоторые ребята уже смотрят замечательное представление для детей «Дюймовочка» в Нижнетагильском драматическом театре. Не переживайте, эта популярную сказку будут показывать в течение всех новогодних каникул.
Городской портал TagilCity.ru поздравляет с наступающим Новым годом!
Ставишь лайк да жмешь репост,
Если баннер размещаешь,
Если новость с фото шлешь,
Если пишешь объявленье
Иль на форуме шумишь,
Если в игры ты играешь,
На знакомствах ли сидишь,
Если фото публикуешь -
В конкурс хочется попасть,
Если новость минусуешь -
Мнение свое сказать,
Если разместил афишу,
Продаешь свое авто,
Чтобы заказать окно,
Если был вчера на тусе,
Если завтра ты в кино,
Если в детский сад с ребенком,
Если в магазин пальто,
Если на каток поедешь,
Если на массаж пойдешь,
Если в каталог залезешь,
Если в акцию зайдешь -
C Новым годом, друг наш милый,
С новым счастьем, дорогой!
Будь здоровым и счастливым,
Ну а мы всегда с тобой!
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