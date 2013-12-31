«Там нет стоянки для машин. И не было». На вокзале Нижнего Тагила контролируют ситуацию

Пользователь, оставивший эту запись в группе «Тагил без ям», удивляется, почему для того, чтобы очистить проход, нужно было дождаться особого положения безопасности.

Во-первых, стоит отметить, что никакой стоянки там не было и раньше. Все те, кто оставлял свои автомобили у подножия вокзала – нарушали.

Во-вторых, эти меры, по словам Никиты Чапурина, были предприняты не для очистки прохода для пешеходов, как предположил пользователь, а во избежание теракта.

Легковой автомобиль можно начинить таким количеством взрывчатого вещества, что от вокзала только кратер останется пишет председатель общественного движения.

Напомним, по всей стране вчера были объявлены особые меры безопасности на железнодорожных вокзалах и в аэропортах. А на нашем вокзале был обнаружен пакет с торчащими проводами, как позже выяснилось, от зарядного устройства.