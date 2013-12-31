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«Там нет стоянки для машин. И не было». На вокзале Нижнего Тагила контролируют ситуацию
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Там нет стоянки для машин. И не было». На вокзале Нижнего Тагила контролируют ситуацию

31 декабря 2013, 13:10Общество
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