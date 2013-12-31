Увековечить память Михаила Калашникова: соотвествующее обращение направлено к Владимиру Путину
23 декабря 2013 года из жизни ушел легендарный Михаил Тимофеевич Калашников, который знаком всему миру своим изобретением – автоматом Калашникова. На сегодняшний день 55 государств взяли его на вооружение. Именно это изобретение вошло в Книгу Рекордов Гиннеса как самое распространенное оружие в мире.
Михаил Тимофеевич был великим и преданным сыном своего Отечества, его талант получил признание, а сам он был удостоен звания Героя Российской Федерации и высших наград.
«Российский Союз Инженеров» накануне обратился к Президенту РФ с предложением увековечить память великого изобретателя-оружейника. Так, стоит учредить Государственную премию для конструкторов стрелкового оружия имени М.Т.Калашникова, которая будет вручаться один раз в три года по результатам конкурса оружейников.
Кроме того, необходимо учредить медаль им. Михаила Тимофеевича Калашникова для солдат, сержантов и старшин, предложивших усовершенствование вверенного им оружия, так же как когда-то это сделал сам Михаил Тимофеевич. Государственная премия имени М.Т. Калашникова будет содействовать развитию оружейного дела, поднимет престиж Российской Федерации. Медаль для младшего состава будет стимулировать их к рационализаторской и изобретательской работе, что вполне возможно приведет к новым достижениями в работе, с учетом появления такого направления как научные роты.
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