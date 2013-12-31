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Увековечить память Михаила Калашникова: соотвествующее обращение направлено к Владимиру Путину
Сюжеты:
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Увековечить память Михаила Калашникова: соотвествующее обращение направлено к Владимиру Путину

31 декабря 2013, 11:45Общество
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