Увековечить память Михаила Калашникова: соотвествующее обращение направлено к Владимиру Путину

Михаил Тимофеевич был великим и преданным сыном своего Отечества, его талант получил признание, а сам он был удостоен звания Героя Российской Федерации и высших наград.

«Российский Союз Инженеров» накануне обратился к Президенту РФ с предложением увековечить память великого изобретателя-оружейника. Так, стоит учредить Государственную премию для конструкторов стрелкового оружия имени М.Т.Калашникова, которая будет вручаться один раз в три года по результатам конкурса оружейников.

Кроме того, необходимо учредить медаль им. Михаила Тимофеевича Калашникова для солдат, сержантов и старшин, предложивших усовершенствование вверенного им оружия, так же как когда-то это сделал сам Михаил Тимофеевич. Государственная премия имени М.Т. Калашникова будет содействовать развитию оружейного дела, поднимет престиж Российской Федерации. Медаль для младшего состава будет стимулировать их к рационализаторской и изобретательской работе, что вполне возможно приведет к новым достижениями в работе, с учетом появления такого направления как научные роты.