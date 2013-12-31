В сторону Нижнего Тагила бегут два оленя: побег из уральской резиденции Деда Мороза
31 декабря 2013, 14:25Общество
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По-настоящему новогоднее происшествие. Уральская резиденция Деда Мороза просит о помощи: сегодня два оленя сбежали от своих погонщиков.
Самку и самца последний раз видели два часа назад между Полевским и Московским трактом. Об этом сообщает портал 66.ru. Говорят, что скорее всего они побегут в сторону Нижнего Тагила – на север, в тундру.
Оба оленя ездовые, низкорослые – размером с пони. Среди особых примет – у самки (она, кстати, беременна) белая грудка, рога смотрят в разные стороны. У самца один рог спилен.
В полиции коллегам рассказали, что не занимаются поиском сбежавших животных, если те не представляют опасности для населения, поэтому надежда теперь только на очевидцев.
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