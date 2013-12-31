В сторону Нижнего Тагила бегут два оленя: побег из уральской резиденции Деда Мороза

Самку и самца последний раз видели два часа назад между Полевским и Московским трактом. Об этом сообщает портал 66.ru. Говорят, что скорее всего они побегут в сторону Нижнего Тагила – на север, в тундру.

Оба оленя ездовые, низкорослые – размером с пони. Среди особых примет – у самки (она, кстати, беременна) белая грудка, рога смотрят в разные стороны. У самца один рог спилен.

В полиции коллегам рассказали, что не занимаются поиском сбежавших животных, если те не представляют опасности для населения, поэтому надежда теперь только на очевидцев.