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Более 147 тыс. россиян призваны на военную службу в осенний призыв
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Более 147 тыс. россиян призваны на военную службу в осенний призыв

31 декабря 2015, 11:40ОбществоMaurice
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