Более 147 тыс. россиян призваны на военную службу в осенний призыв

Более 147 тыс. россиян призваны на военную службу в ходе осенней призывной кампании 2015 года. Об этом в четверг сообщили журналистам в Управлении пресс-службы и информации Минобороны РФ.

Завершился осенний 2015 года призыв граждан на военную службу. Для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы России, другие войска и воинские формирования было призвано и направлено 147,1 тыс. граждан РФ. Задание, установленное указом президента РФ, выполнено в полном объеме сказали в Минобороны отметив, что на альтернативную гражданскую службу было направлено 392 гражданина.

По информации Минобороны, в Крыму и Севастополе направлено служить более 1 тыс. человек.

Осенью 2015 года стартовал эксперимент по созданию и организации функционирования двух научно-производственных (технических) рот при судоремонтном заводе в Севастополе и «АО Тамбовский завод «Революционный труд». В ходе призывной кампании в данные подразделения направлено 40 военнослужащих рассказали в военном ведомстве.

Там отметили, что среди «осенних» призывников более 21 тыс. граждан подготовлены по военно-учетным специальностям, в том числе около 19 тыс. - в ДОСААФ России.

В Минобороны напомнили, что осенью этого года впервые был проведен эксперимент, в ходе которого молодые люди после прохождения общевойсковой и воздушно-десантной подготовки в ДОСААФ были направлены служить в воинские части ВДВ.

Эксперимент проводился в четырех субъектах России и на базе трех воинских частей ВДВ. В воздушно-десантные войска для прохождения дальнейшей службы было направлено около 500 человек сообщили в оборонном ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, «все военнослужащие по призыву, направленные в ВС РФ, для получения денежного содержания были обеспечены банковскими картами».