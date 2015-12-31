Директор управляющей компании Нижнего Тагила украл почти 5 миллионов и отправится в тюрьму на 3 года

История его преступления похожа на многие другие. Директор управляющей организации ООО «Старатель» с 2011 по 2013 годы получал от населения деньги в качестве оплаты коммунальных услуг. Но вместо того чтобы передавать средства поставщикам ресурсов, он наладил преступную схему.

Полученные от жильцов деньги директор переводил на личный счёт, а затем обналичивал. Таким нехитрым способом мужчина обогатился на 4,9 миллиона рублей.

О преступных действиях мужчины стало известно, когда ресурсоснабжающие организации Нижнего Тагила забили тревогу из-за того, что они не получают средства за поставляемые услуги.

Прокуратура провела расследование. В суде обвинению удалось доказать, что 30-летний директор действительно присваивал себе средства. Потому мужчину приговорили к заключению в колонии общего режима на срок 3 года и 2 месяца.

TagilCity.ru напоминает о том, что с завтрашнего дня начнётся новая эра взаимоотношений между жильцами и управляющими компаниями. С Нового года россияне смогут взыскивать с нерадивых коммунальщиков материальные компенсации.

То есть, в тех случаях, когда вам насчитали лишнего или вынудили платить за услуги, которые не были де-факто предоставлены, вы сможете рассчитывать не только на перерасчёт, но и на реальную денежную компенсацию.