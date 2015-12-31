Лепка из полимерной глины

Внешне полимерная глина очень похожа на знакомый с детства пластилин. Она такая же мягкая, но отличается характерным запахом, поскольку ее основа содержит ПВХ. И еще термопластика затвердевает, если ее не нагреть до температуры от 100 до 130°C.

Благодаря добавлению различных компонентов (каолин, белый фарфор, слюда) она имеет разный цвет.

Из этого податливого вещества изготавливают всевозможные предметы:

● удивительной красоты бижутерию (кольца, бусы, серьги, кулоны);

● неповторимые елочные игрушки;

● восхитительные букеты и цветочные композиции;

● симпатичные эксклюзивные куклы;

●разнообразные детские поделки;

● самобытные предметы интерьера.

Полную и развернутую информацию о возможностях полимерной глины можно найти на сайте интернет-магазина «Пластилинкин».

Если Вы твердо решили научиться работать с пластикой для лепки, необходимо запастись необходимыми инструментами, с которыми достигнете вершин мастерства. Для начала полагается выбрать прочную и гладкую поверхность для работы. Ею может послужить кусок стекла или кафеля. Для придания изделию нужной формы понадобится острый тонкий нож или лезвие. Пластику необходимо будет раскатывать, поэтому под рукой должен быть предмет цилиндрической формы (специальный ролик или просто пустой флакон из-под лака). Необходимую температурную обработку в домашних условиях вещь может пройти в кухонной духовке. Чтобы изделие не подгорело, металлическую поверхность нужно покрыть писчей или пекарской бумагой. Также советуем использовать противень или обычную стеклянную тарелку.

Во время работы на модели, как правило, остаются отпечатки пальцев, которые убираются водостойкими наждачными шкурками. Для полировки используется плотная ткань. А сохранить яркость, гладкость, блеск помогут специальные лаки для пластики (Fimo, Sculpey).

Для непосредственной работы с полимерной глиной, ее надлежит хорошенько размять и обязательно удалить пузырьки воздуха во избежание образования бугорков.

Широкий выбор термопластики представлен в каталоге «Fimo».

Среди наиболее востребованных видов следует назвать самозастывающую Fimo Air, не требующей тепловой обработки: изделия превосходно застывают на открытом воздухе. Продолжительность процесса зависит от толщины модели, вида глины.

Наибольшей популярностью пользуется классическая полимерная глина Fimo Classic, которая отличается твердостью, не трескается и после обжига замечательно держит форму.

Еще одной разновидностью пластики можно считать мягкую полимерную глину Fimo Effect, которая светится в темноте, имитирует камень или металл.

Широко известна и Fimo Soft – необычайно пластичная, имеющая большую цветовую палитру. Она прекрасно подходит для творчества маленьких умельцев.

Идеальным вариантом для профессиональных художников будет Fimo Professional – удивительно прочная полимерная глина, позволяющая применять самые сложные техники.

Термопластика интересна и детям. Для них подойдет Fimo Puppen – мягкий, яркий термопластик, который не требует длительного размягчения.

Работа с пластикой абсолютно безопасна для здоровья.