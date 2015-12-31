Microsoft будет сообщать пользователям о шпионаже со стороны властей

Компания не сообщила, о каких правительствах идет речь, ограничившись заявлением о том, что речь идет о разных странах. При этом бывшие работники Microsoft сказали агентству, что компании было известно о взломе почты ее пользователей властями КНР. Американские власти оказались в центре аналогичного скандала 2,5 года назад, когда беглый сотрудник спецслужб Эдвард Сноуден раскрыл масштабные программы слежки со стороны АНБ и других спецслужб, однако власти США в качестве возможного источника слежки в Microsoft упоминать не стали.