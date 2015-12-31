Население мира 1 января 2016 года составит почти 7,3 миллиарда человек
31 декабря 2015, 13:50ОбществоMaurice
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Наиболее населенной страной, согласно статистическим данным, является Китай, за ним следуют Индия и США. Россия с 142,423 миллиона жителей занимает девятое место.
Население Земли составит 1 января 2016 года почти 7,3 миллиарда человек, сообщило Бюро переписи населения США.
Прогнозируемое население мира на 1 января составит 7 миллиардов 295 миллионов 889 тысяч 256 человек, увеличившись за год на 78 миллионов, или на 1,08%.
В США население на начало нового года составит 322 миллиона 762 тысячи человек, увеличившись за год на 2,47 миллиона, или 0,77%. С последней переписи населения в 2010 году число жителей США выросло примерно на 14 миллионов человек.
Наиболее населенная страна мира — Китай (1,367 миллиарда человек), за ней следуют Индия (1,252 миллиарда) и США, затем Индонезия, Бразилия, Пакистан, Нигерия, Бангладеш. Россия с 142,423 миллиона жителей занимает 9 место, замыкает десятку Япония.
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