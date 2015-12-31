Нижнетагильский епископ обратился к тагильчанам с Рождественским посланием

Возлюбленные о Господе всечестные отцы, досточтимые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!

Снова мы исполняемся надежды и упования, слыша жизнеутверждающую и спасительную песнь: Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение! Снова мы утверждаемся в нашей вере, потому что совершилась «велия тайна благочестия»: ради нашего спасения сошел с небес Христос и воплотился от Духа Святого и Марии Приснодевы. Снова мы понимаем, что по милости Божией мы получили возможность стать причастниками Божественного естества, Славы и вечного спасения. Воплотившийся Спаситель вновь напоминает нам о великом Его даре: стать сынами света и разогнать смертельный мрак, которому подвержена падшая человеческая природа.

В эти дни мы постоянно слышим слово «мир» и прекрасно понимаем, что это тоже дар Божий. Только Господь может дать это благодатное состояние, которое, конечно же, не является просто спокойствием, но преображает всё мироздание. По слову преподобного старца Серафима Саровского: «Когда человек придет в мирное устроение, тогда он может от себя и на других изливать свет просвещения разума, и … мы должны все свои мысли, желания и действия сосредоточивать к тому, чтобы получить мир Божий, и с Церковью всегда взывать: «Господи Боже наш, мир даждь нам (Ис. 26.12).» Но мир этот приобретается скорбями. Зачастую только страдания заставляют человека задуматься, осмотреться, сообразить: а так ли я живу, как заповедал Христос, или далеко уклонился от евангельского закона? Не должен ли я более внимательно посмотреть на себя? И главное на этом пути не впасть в уныние, потому что по слову святителя Иоанна Златоуста: «Когда ты увидишь умножающиеся бедствия, не унывай, но еще ободряйся. Бог попускает им быть для того, чтобы прогнать твою беспечность, чтобы пробудить тебя от сна». Как бы не велико было страдание, оно не посылается сверх наших сил. В самых тяжелых страданиях мы можем найти утешение в храме Божием и Святом Писании.

В 2016 году мы будем вспоминать некоторые памятные даты в истории нашего Отечества и Церкви. Исполняется 75 лет со дня начала Великой Отечественной войны. Те страдания, которые перенесли наши люди, чтобы спасти человечество от фашистской чумы, вновь говорят нам о том, что для победы над злом самое важное это единение и солидарность. Святейший Патриарх Кирилл в своём слове напоминает нам об этом: «Объединяющей ценностью для наших народов и религиозных общин является солидарность. Социальным идеалом солидарного общества выступает общество-семья, в центре которого - не конкурентная борьба, а сотрудничество; общество, которому присущи братские отношения между людьми и забота власти о народе. Ценностная основа солидарного общества имеет глубокие православно-христианские корни и одновременно созвучна этическим императивам всех традиционных религий нашей страны».

Пример такой солидарности во Христе нам показывает Святая гора Афон, «монашеская республика», тысячелетие присутствия нашего Отечества на которой мы будем отмечать также в этом году. Святой Афон явным образом показывает нам, как каждая свеча молитвы, пламенеющая в храме или обители, в каждой келье святых подвижников, пламенеет единым светочем перед Престолом Божиим, спасая мир от гибели.

Возлюбленные отцы, дорогие братья и сестры!

В прошедший год многие события происходили в жизни Нижнетагильской епархии. Продолжилось дело устроения церковной жизни на Урале, для укрепления нас в трудах мы неоднократно принимали в нашей епархии великие святыни, перед которыми могли получить благодатную Божественную помощь. В эти святые дни Рождества Христова, я призываю всех нас, несмотря на трудности и более чем скромную жизнь многих из вас, явить делом ту любовь, к которой призывает нас Родившийся Христос: нести мир, милосердие, сострадательность. Посетим в эти дни тех, кто нуждается в нашей помощи и внимании, чтобы и с ними поделиться радостью о Родившемся Богомладенце.

Благодарю всех вас за труды и соработничество в деле нашего церковного устроения. Смиренно надеюсь, что совместными молитвами и усилиями мы продолжим наш мирный труд, возрастание братского единения, сумеем преодолеть все житейские печали и скорби.

От всей души паки и паки поздравляю вас с праздником Рождества Христова и усердно призываю Божие благословение, чтобы наступающий Новый год стал годом мира и покоя, чтобы Господь благословил наши труды на благо Святой Церкви и Отечества.