Позорная ёлка – новогодний городок на Руднике очень удивил местных жителей (ФОТО)

Местные жители, придя на место к назначенному времени, были очень удивлены и разочарованы. И это чувство не проходит до сих пор. Дело в том, что ёлки у Дворца нет вовсе. Есть стена из снега, одинокая фигура обезьяны – символа 2016 года и горка, которая, впрочем, больше похожа на сваленный в кучу снег.

Дочка, когда залезала на горку, чуть не упала и чудом не переломала ноги и руки возмущена местная жительница Ольга.

Пожалуй, самое оригинальное открытие за последние годы. Как оказалось, самой наряженной красавицы нет вовсе, вместо горки не залитая куча снега, и одна фигурка, лишь малость напоминающая обезьяну. Кто будет отвечать за этот позор? Где дети будут проводить время в свои новогодние каникулы? спрашивает Екатерина.

Во Дворце национальных культур объясняют, что к строительству горки и установке ёлки они никакого отношения не имеют. Это зона ответственности администрации Тагилстроевского района. Телефоны её специалистов второй день не отвечают. В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила говорят, что жалоба от жителей Рудника пришла и в раздел «Городской контроль» официального сайта города. И, скорее всего, завтра, 31 декабря, эту тему поднимут на последнем в этом году аппаратном совещании у мэра Сергея Носова.