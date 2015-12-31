Жители Екатеринбурга сообщают о неожиданных визитах полицейских в квартиры
31 декабря 2015, 16:45ОбществоMaurice
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Работники МВД задают вопросы о составе семьи, работе, записывают телефоны.
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Свои действия они объясняют усилением мер безопасности к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом сообщали жители медгородка, улицы Бардина, Уралмаша и улицы Пирогова, пишет «Е1.RU».
В областном управлении МВД просят горожан с пониманием отнестись к действиям сотрудников, цитируем начальника пресс-службы Валерия Горелых:
Эта деятельность является титанической работой не только органов внутренних дел, но и многих других заинтересованных служб. К работе сотрудников полиции нужно относиться с пониманием. От того, как пройдёт данное мероприятие мирового уровня, зависит не только авторитет нашего города, но и страны в целом заявил Горелых порталу «Е1.RU».
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