Жители Екатеринбурга сообщают о неожиданных визитах полицейских в квартиры

Свои действия они объясняют усилением мер безопасности к чемпионату мира по футболу 2018 года . Об этом сообщали жители медгородка, улицы Бардина, Уралмаша и улицы Пирогова, пишет «Е1.RU».

Эта деятельность является титанической работой не только органов внутренних дел, но и многих других заинтересованных служб. К работе сотрудников полиции нужно относиться с пониманием. От того, как пройдёт данное мероприятие мирового уровня, зависит не только авторитет нашего города, но и страны в целом заявил Горелых порталу «Е1.RU».