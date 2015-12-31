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Жители Екатеринбурга сообщают о неожиданных визитах полицейских в квартиры
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жители Екатеринбурга сообщают о неожиданных визитах полицейских в квартиры

31 декабря 2015, 16:45ОбществоMaurice
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