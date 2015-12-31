Журналист из Екатеринбурга провела один день с Дедом Морозом и Снегурочкой (ФОТО)

Здесь где-то должна жить девочка Вероника. Ей шесть лет. Она глухонемая.

Никто из соседей не может нам помочь, мы уже 20 минут ищем нужную квартиру. Мы — это Дед Мороз, Снегурочка, координатор, фотограф и журналист. Вместе с волонтерами движения «Дорогами Добра» этим вечером проходим итоговый, самый важный этап ежегодной акции «Елка желаний» — несем подарки и новогоднее настроение тем, кому они особенно нужны.

Наконец-то одна из дверей открывается. Пенсионерка показывает, где живет Вероника, но уточняет, что лучше нам туда не соваться: недавно из тюрьмы вернулась мама девочки-инвалида, а на днях к ним снова приходили полицейские. Причина всё та же, что и раньше, — наркотики. Соседка добавляет, что у Вероники появился брат. И несмотря на то что малышу нет и полугода, он часто остается дома один. Я переглядываюсь с организатором и пока не знаю, верить ли тому, что рассказала женщина.

Выбора нет. Мы стучимся в дверь. Слышим шаги.

Мы пришли поздравить Веронику с Новым годом!

Вчера уже приходили…

Мы подарки принесли координатор Ксения пускает в ход последний аргумент.

Дверь открывается, и мы заходим в квартиру. Прихожая завалена вещами, в комнате, где без постельного белья спит Вероника, оборваны обои. Худенькая девочка с грязными волосами тянет руки к гостям.

Веронику садят между Дедом Морозом и Снегурочкой. Они разговаривают с девочкой, надеясь, что она умеет читать по губам. Хотя быстро понимают, что тут важнее тактильный контакт.

Я в это время просто стою в углу и не знаю, что делать. Какой-то ступор. Вероника поворачивается ко мне и чего-то хочет. А я не понимаю.

Когда фотограф начинает снимать происходящее, мама Вероники выходит из комнаты. Иногда она заглядывает, расчесывая волосы.

В комнате нет ни елки, ни других новогодних украшений. Вероника все трогает, не выпускает из рук посох Деда Мороза, обмотанный мишурой. Девочка мычит и показывает на камеру — просит посмотреть фотографии. А потом сразу начинает есть конфеты из подарка.

На удивление, всё быстро заканчивается. Минут десять — и мы уже за дверью. Может, конечно, больше и не нужно, но для меня это удивительно. Девочку, честно говоря, хотелось забрать с собой. И такое чувство появилось не у меня одной.

Жесть. Я первый раз такое вижу. До этого всегда благополучные семьи были. Пусть не богатые, но было видно, что ребенка любят, что его на руках носят Деда Мороза зовут Дмитрий.

Когда не приходится прикрываться искусственной бородой и раскрашивать лицо гримом, он работает в филармонии.

Пока мы выходим из подъезда, Ксения рассказывает нам историю этой семьи. Она приходила к Веронике каждый Новый год и видела, что за девочкой ухаживает бабушка. В квартире было бедно, но чисто. Вероника встречала Деда Мороза в платье, нарядная, в доме всегда была елка. Но в этом году бабушка умерла — как раз перед возвращением матери…

После поздравления Вероники мы почти не общаемся. Хотя до этого ехали с приподнятым настроением. Мол, вот будем детей радовать, доброе дело сделаем. А сейчас как-то тоскливо на душе. Ну поздравили, ну подарили конфеты и конструктор — и всё. Жизнь Вероники особенно не изменится.

Но раскисать некогда — в багажнике подарки, в мешке — конфеты. А в списке еще несколько адресов, где ждут бородатого мужчину в красном халате. Мы надеемся, что ждут.

По следующему адресу живет Тамара, ей 84 года. Пенсионерка радуется гостям абсолютно искренне, ни один ребенок в этот день не был так счастлив, когда видел Деда Мороза.

Узнала ли ты меня? А внучку мою тоже узнала? -- Дед Мороз садится в кресло и просит пенсионерку рассказать стихотворение.

Бабушка волнуется и не может ничего вспомнить. Тут подключается Снегурочка — и они с бабушкой, обнявшись, запевают: «В лесу родилась елочка, в лесу она росла…»

Потом бабушка начинает нас расспрашивать о погоде, интересуется, не замёрзли ли мы на улице. Рядом с Тамарой Григорьевной стоит соседка, которая нас и впустила и которая ухаживает за старушкой-колясочницей.

Спасибо большое, что пришли! Для нее хоть какое-то разнообразие. А то уже четыре года из дома не выходит провожает нас соседка после того, как Дедушка отказался пить чай и мы начали собираться.

Деду Морозу нужно быть всегда в форме. В лифте Дмитрий натягивает шапку пониже, так, чтобы не было видно резинку от бороды. Ведь если мы встретим по пути детей, он обязательно будет общаться с каждым: познакомится, спросит, как дела в школе и хорошо ли он себя вёл в этом году. А потом достанет из мешка пригоршню конфет.

Наш следующий счастливчик — Кирилл, он готовился к приходу Деда Мороза — с ходу начал читать стихи. Рассказал дедушке басню про злополучный сыр, который встал между вороной и лисицей, а потом с придыханьем взялся за Пушкина: «Голубка дней моих суровых…»

Мама мальчика все это время стояла поодаль и шевелила губами, переживала за сына, вдруг споткнется. Но Кирилл прекрасно справился со своей задачей и в награду получил телефон.

Ну просто артист! Честное дедморозовское! Дай я тебя обниму. Не бойся, не заморожу! — Дедушка по-мужски пожал руку мальчику и тепло обнял. — Вот будешь вести себя хорошо — в следующем году еще приду. А теперь мне пора других детей поздравлять.

Мы поднимаемся на шестой этаж. Оттуда навстречу выбегает человек-паук ростом чуть больше метра. Но энергии у него не занимать. Может, этот веселый парень в костюме — одноклассник или друг того, к кому мы идем? Ведь нас предупредили, что поздравлять будем мальчика-аутиста и девочку с ДЦП. Но это и есть Ярослав, для которого мы принесли игрушечную парковку.

Больше всего нашему приходу рада бабушка. Она включает музыку с диска и говорит Деду Морозу, чтобы он не обижался на Ярика.

Он у нас малоконтактный объясняет она.

И действительно, Ярослав почти не обращает внимания на Деда Мороза, а начинает расставлять по квартире стулья и просит выпустить свою собаку — золотистого ретривера Злату, которая одновременно и друг, и врач для него. Сестра Яна сидит в кресле. Ей Дед Мороз приготовил особый подарок — синтезатор.

Вот у них более-менее все хорошо. Пусть дети и с особенностями, но о них заботятся, их любят, а это главное вздыхает Дмитрий, когда мы возвращаемся от семьи Ярика и Яны.