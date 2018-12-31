10 человек эвакуированы из горящего дома в Копейске

В ночь на 30 декабря в Копейске загорелся двухэтажный жилой дом. Проезжавшие неподалёку сотрудники Росгвардии увидели клубы густого чёрного дыма, вызвали экстренные службы и приступили к эвакуации. Всего эвакуировали 10 человек.