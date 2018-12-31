Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Новый 2019 год
10 человек эвакуированы из горящего дома в Копейске
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.
Rmnnz j9rz4

10 человек эвакуированы из горящего дома в Копейске

Сегодня, 11:30ОбществоФото: rosgvard.ru
Читайте
также
«Поборы ради поборов»: о росте цен и налоговых сборов в России в 2018-2019 годах
Новогодний культобзор. Куда пойти в новогодние праздники в Нижнем Тагиле?
10 способов выжить в Нижнем Тагиле в Новый год
Читайте также
Потоп без кошмара: что обещает нам новый закон о страховании жилья
Сколько на самом деле стоит куриное мясо?
Кремль в курсе ситуации на рынке бензина