10 человек эвакуированы из горящего дома в Копейске

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В городе Копейске Челябинской области загорелся двухэтажный жилой дом. До прибытия пожарного расчёта эвакуацию помогать осуществляли сотрудники Росгвардии, проезжавшие мимо места происшествия. Всего из здания вывели 10 человек, в том числе нескольких детей.
В ночь на 30 декабря в Копейске загорелся двухэтажный жилой дом. Проезжавшие неподалёку сотрудники Росгвардии увидели клубы густого чёрного дыма, вызвали экстренные службы и приступили к эвакуации. Всего эвакуировали 10 человек.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Прибывшие на место происшествия сотрудники пожарной службы ликвидировали возгорание. Медицинская помощь эвакуированным жителям дома не понадобилась, сообщает пресс-служба Уральского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей