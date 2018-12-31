«Для осознанных людей»: трезвая пробежка состоится в Нижнем Тагиле 1 января

Это для осознанных людей! Для тех, кто трезво живёт и имеет определённую подготовку в закаливании холодной водой в природных условиях,сообщил редакции TagilCity.ru организатор пробежки Александр Вшивцев.

Как сказал Александр, изначально планировалось привлечь несколько человек и организовать поездку в садовый дом. Но позже возникла идея охватить больше желающих.

Пробежимся вдоль набережной, организованно искупаемся, попьем чаю, проведем урок трезвости.

Сбор тагильчан состоится в 14.00 в «Клубе моржей» по адресу пр. Мира, 1. В здании оборудованы теплые раздевалки и созданы комфортные условия для пребывания.