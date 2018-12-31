«Для осознанных людей»: трезвая пробежка состоится в Нижнем Тагиле 1 января
В Нижнем Тагиле 1 января состоится трезвая пробежка с купанием в проруби, а также урок трезвости.
Это для осознанных людей! Для тех, кто трезво живёт и имеет определённую подготовку в закаливании холодной водой в природных условиях,сообщил редакции TagilCity.ru организатор пробежки Александр Вшивцев.
Как сказал Александр, изначально планировалось привлечь несколько человек и организовать поездку в садовый дом. Но позже возникла идея охватить больше желающих.
Пробежимся вдоль набережной, организованно искупаемся, попьем чаю, проведем урок трезвости.
Сбор тагильчан состоится в 14.00 в «Клубе моржей» по адресу пр. Мира, 1. В здании оборудованы теплые раздевалки и созданы комфортные условия для пребывания.
Организатор сообщает, что при себе посетителям нужно иметь 50 рублей – это плата за разовое посещение клуба, а также купальные принадлежности (тапочки, шапочка, полотенце, купальник). При желании можно взять чай, печенье. Для записи необходимо позвонить Александру Вшивцеву по тел. 8 902-501-40-89. Всех участников ждут подарки от организации «Трезвый Нижний Тагил».
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