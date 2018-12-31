Краснощек из РЖД раздает господряды своим

По словам главы МВД Владимира Колокольцева, госзаказ является самой коррумпированной сферой в РФ. «Паутина своих людей» монополизировала заказы естественных монополий, которые являются лидерами по объему контрактов с подрядчиками. Компания «Российские железные дороги» - крупнейший заказчик России с годовым объемом заказов в размере 1,2 триллионов рублей. Об этом пишут «Новые известия».

Эту ситуацию ярко иллюстрируют первый заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Краснощек Анатолий Анисимович и петербургская компания ООО «Монолит», которая реализует строительные проекты.

Анатолий Краснощек сделал карьеру на Октябрьской железной дороге, которая проходит по северо-западу России. В 2005 году он занял должность первого заместителя начальника этой дороги. В 2015 году Краснощек стал первым вице-президентом ОАО «РЖД».

В следующем году АО «РЖДстрой» заключил с «Монолитом» несколько контрактов, общая сумма которых составила более 1, 235 миллиардов рублей, а в 2017 году – около 804 миллионов рублей. Судя по официальным данным, многомиллионные конкурсы проходят через закупку у единственного поставщика.

Компанией «Монолит» владеют Сергей Стороженко и Сергей Краснощек (родственник Анатолия), которые являются близкими бизнес-партнерам, управляющими девятью из 11 компаний. Одна из этих фирм – ООО «СКА» - одна из главных структур «кластера номер 2».

Судя по официальным данным, большая транспортная компания ООО «Системы Консалтинга и Аутсорсинга» («СКА») появилась в 2008 году из автотранспортного комплекса Восточно-Cибирской железной дороги. По словам участников рынка, «СКА» без конкурса начала получать тендеры на грузоперевозки, цены по которым были завышены.

Краснощек тесно сотрудничал сначала с «Монолитом», а потом со «СКА». После назначения Краснощека вице-президентом РЖД в 2015 году, «СКА» повторила успех петербургской компании. В том году «СКА» каким-то образом удалось выиграть несколько конкурсов на 24 миллиарда рублей по статье автотранспортное обслуживание РЖД. А куратором этого направления в РЖД является Краснощек. В 2016 году он выпустил распоряжение N 525р «Об утверждении Условий транспортного обслуживания ОАО "РЖД"» в системе Спарк появилась информация, что «СКА» выиграла еще один конкурс РЖД на сумму два миллиарда рублей.