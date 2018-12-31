«Мечтайте»: космонавт Прокопьев поздравил свердловчан с Новым годом с борта МКС
Сегодня, 11:46ОбществоФото: Страница Сергея Прокопьева в соцсетях/vk.com/prokopyev_iss
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Космонавт Сергей Прокопьев из Екатеринбурга поздравил земляков с Новым годом записав обращение на станции МКС.
Сюжеты: Екатеринбург
20 декабря космонавт Сергей Прокопьев вернулся на Землю, он провел в космосе полгода на борту МКС. Со станции мужчина записал видеопоздравление.
Я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас в 2019 году сбылась самая заветная мечта. Я-то теперь точно знаю, что это возможно! Мечтайте смелее и будьте счастливы!сказал космонавт.
Также в обращении он упомянул минувший ЧМ по футболу, отметив, что жители Екатеринбурга устроили болельщикам «незабываемый праздник».
Видео
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Видео: Страница Сергея Прокопьева в соцсетях/vk.com/prokopyev_iss
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