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Новый 2019 год
«Мечтайте»: космонавт Прокопьев поздравил свердловчан с Новым годом с борта МКС
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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«Мечтайте»: космонавт Прокопьев поздравил свердловчан с Новым годом с борта МКС

Сегодня, 11:46ОбществоФото: Страница Сергея Прокопьева в соцсетях/vk.com/prokopyev_iss
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