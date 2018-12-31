«Мечтайте»: космонавт Прокопьев поздравил свердловчан с Новым годом с борта МКС

20 декабря космонавт Сергей Прокопьев вернулся на Землю, он провел в космосе полгода на борту МКС. Со станции мужчина записал видеопоздравление.

Я хочу пожелать, чтобы у каждого из вас в 2019 году сбылась самая заветная мечта. Я-то теперь точно знаю, что это возможно! Мечтайте смелее и будьте счастливы!сказал космонавт.