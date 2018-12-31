Может направляться с другом в Санкт-Петербург: 15-летняя девочка пропала в Серове

На территории Серова или Екатеринбурга пропал 15-летний подросток, об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».

Телосложение у школьницы худощавое, лицо овальной формы, русые волосы до плеч, глаза серого цвета. Рост подростка составляет 1 метр 65 сантиметров.

Школьница была одета в пуховик светло-розового цвета, на куртке имелся темный мех, розовую кофту, джинсы голубого цвета, головной убор в форме кошки бежевого цвета, на руках у подростка были варежки синего цвета.

Фото: Поисковый отряд «Прорыв»

С собой девочка прихватила рюкзак голубого цвета.