Может направляться с другом в Санкт-Петербург: 15-летняя девочка пропала в Серове
Сегодня, 15:09ОбществоФото: Поисковый отряд «Прорыв»
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28 декабря в Серове пропала 15-летняя Диана Залозных, подросток может направляться с попутчиком в сторону Санкт-Петербурга.
На территории Серова или Екатеринбурга пропал 15-летний подросток, об этом сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Телосложение у школьницы худощавое, лицо овальной формы, русые волосы до плеч, глаза серого цвета. Рост подростка составляет 1 метр 65 сантиметров.
Школьница была одета в пуховик светло-розового цвета, на куртке имелся темный мех, розовую кофту, джинсы голубого цвета, головной убор в форме кошки бежевого цвета, на руках у подростка были варежки синего цвета.
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Фото: Поисковый отряд «Прорыв»
С собой девочка прихватила рюкзак голубого цвета.
Всех, кому известно о местонахождении школьницы, просьба сообщать информацию по телефону 89000440220 (Наталья).
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