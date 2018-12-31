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Не имеет мировых аналогов: тагильская «Армата» Т-14 пройдет госиспытания в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Не имеет мировых аналогов: тагильская «Армата» Т-14 пройдет госиспытания в 2019 году

Сегодня, 18:37ОбществоФото: АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
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