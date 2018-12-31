Не имеет мировых аналогов: тагильская «Армата» Т-14 пройдет госиспытания в 2019 году

Т-14 – единственная в мире тагильская разработка третьего послевоенного поколения. Техника будет действовать на новой платформе «Армата».

В танке находится бронированная капсула, которая позволяет водителю остаться в живых даже при прямом попадании снаряда в бронемашину. Помимо этого, новая разработка оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматизированной системой перезарядки. По периметру БМП находятся оптико-электронные приборы нацеливания и наблюдения.

В 2019 году боевая машина будет проходить испытания в научно-исследовательских институтах Минобороны РФ. Основа танка – тяжелая гусеничная платформа, на которой находится бронемашина.

Впервые тагильский танк Т-14 был продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года в Москве.

Министерство обороны РФ подписало с УВЗ договор о поставке 132 боевых машин Т-14 и Т-15, которые созданы на платформе «Армата». Об этом рассказал замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.