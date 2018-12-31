Не имеет мировых аналогов: тагильская «Армата» Т-14 пройдет госиспытания в 2019 году
В Нижнем Тагиле разработан танк «Армата» Т-14, в 2019 году завершатся госиспытания техники в Министерстве обороны РФ.
Т-14 – единственная в мире тагильская разработка третьего послевоенного поколения. Техника будет действовать на новой платформе «Армата».
В танке находится бронированная капсула, которая позволяет водителю остаться в живых даже при прямом попадании снаряда в бронемашину. Помимо этого, новая разработка оснащена дистанционно управляемым боевым модулем с мощной пушкой и автоматизированной системой перезарядки. По периметру БМП находятся оптико-электронные приборы нацеливания и наблюдения.
В 2019 году боевая машина будет проходить испытания в научно-исследовательских институтах Минобороны РФ. Основа танка – тяжелая гусеничная платформа, на которой находится бронемашина.
Впервые тагильский танк Т-14 был продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года в Москве.
Министерство обороны РФ подписало с УВЗ договор о поставке 132 боевых машин Т-14 и Т-15, которые созданы на платформе «Армата». Об этом рассказал замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.
Завершение поставок и госиспытаний тагильского танка планируется к 2021 году, сообщает ТАСС.
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