С мишурой и на мотоцикле: необычный Дед Мороз поздравлял жителей Нижнего Тагила
Сегодня, 17:52ОбществоФото: Сергей Патрушев/vk.com/foto_ntagil
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Жителей Нижнего Тагила поздравил Дед Мороз на мотоцикле, украшенном мишурой и гирляндами.
Сюжеты: Нижний Тагил
Организаторы необычного поздравления придумали сюжет. Дед Мороз едет в машине, в которой неожиданно заканчивается бензин. Таким образом дедушка оказывается в коляске мотоцикла.
Дед Мороз на мотоцикле Видео
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Видео: Группа во Вконтакте «На Урале»/vk.com/nauralee
Чтобы создать новогоднее настроение, мы нашей командой выехали на улицы города на новогоднем мотоцикле. Поздравляли прохожих и дарили маленькие подарки, написали организаторы поздравления.
Тагильчане приняли от Деда Мороза символические презенты, а также сделали памятные фото.
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