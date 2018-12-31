С мишурой и на мотоцикле: необычный Дед Мороз поздравлял жителей Нижнего Тагила

Организаторы необычного поздравления придумали сюжет. Дед Мороз едет в машине, в которой неожиданно заканчивается бензин. Таким образом дедушка оказывается в коляске мотоцикла.

Дед Мороз на мотоцикле Видео Видео: Группа во Вконтакте «На Урале»/vk.com/nauralee

Чтобы создать новогоднее настроение, мы нашей командой выехали на улицы города на новогоднем мотоцикле. Поздравляли прохожих и дарили маленькие подарки, написали организаторы поздравления.