Шесть ледовых переправ появились на севере Свердловской области

Три переправы появились в Серовском районе на реке Сосьва. Через них осуществляется сообщение с посёлком Марсяты, деревней Магина и посёлком Красный Яр. Грузоподъёмность двух переправ составляет 10 тонн, ещё одной – 5 тонн.

Две переправы на 20 и 30 тонн появились в Таборинском районе. Они связали деревни Кузнецово и Пальмино, Чеур и Озерки. Шестая переправа для перевозки леса открыта на реке Тавда в Гаринском городском округе на 739 километре автодороги между сёлами Березовое и Крутое.