Шесть ледовых переправ появились на севере Свердловской области
Сегодня, 10:30ОбществоФото: 66.mchs.gov.ru
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Ледовые переправы на реках Тавда и Сосьва прошли техническое освидетельствование и введены в эксплуатацию. Жители Серовского, Таборинского и Гаринского районов получили возможность переправы в труднодоступных местах.
Три переправы появились в Серовском районе на реке Сосьва. Через них осуществляется сообщение с посёлком Марсяты, деревней Магина и посёлком Красный Яр. Грузоподъёмность двух переправ составляет 10 тонн, ещё одной – 5 тонн.
Две переправы на 20 и 30 тонн появились в Таборинском районе. Они связали деревни Кузнецово и Пальмино, Чеур и Озерки. Шестая переправа для перевозки леса открыта на реке Тавда в Гаринском городском округе на 739 километре автодороги между сёлами Березовое и Крутое.
В январе-феврале 2019 года в Свердловской области появятся ещё 8 переправ на реках Тавда, Сосьва, Пелым и Лозьва, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.
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