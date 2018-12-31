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Новый 2019 год
Учитель Богдановического района оштрафована на 50 тыс. за мошенничество с субсидией
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Учитель Богдановического района оштрафована на 50 тыс. за мошенничество с субсидией

Сегодня, 11:00ОбществоФото: pixabay.com
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