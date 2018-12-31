Учитель Богдановического района оштрафована на 50 тыс. за мошенничество с субсидией
Сегодня, 11:00ОбществоФото: pixabay.com
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На скамье подсудимых Богдановического района предстала учительница из села Бараба. Её признали виновной в мошенничестве при получении субсидии.
Педагог средней общеобразовательной школы в селе Бараба, согласно материалам дела, в соответствии с законом имела 100%-тную компенсацию при оплату услуг ЖКХ.
Пользуясь отоплением, по сути бесплатно, она тем не менее, обманом получала субсидию на приобретение дров, при этом дрова не покупала. Таким образом, учительница обманула государство на 42 тыс. рублей.
Суд признал женщину виновной по части 1 статьи 159.2 УК РФ и назначил штраф в размере 50 тыс. Также обвиняемая должна вернуть бюджету незаконно полученные денежные средства, сообщает «Уральский меридиан».
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