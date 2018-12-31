Учитель Богдановического района оштрафована на 50 тыс. за мошенничество с субсидией

Педагог средней общеобразовательной школы в селе Бараба, согласно материалам дела, в соответствии с законом имела 100%-тную компенсацию при оплату услуг ЖКХ.

Пользуясь отоплением, по сути бесплатно, она тем не менее, обманом получала субсидию на приобретение дров, при этом дрова не покупала. Таким образом, учительница обманула государство на 42 тыс. рублей.