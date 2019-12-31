В Нижнем Тагиле в комендантский час задержали 19 несовершеннолетних
Сегодня, 12:12ОбществоФото: пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское»
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В Нижнем Тагиле 19 подростков были доставлены в отделы полиции в ходе мероприятия «Комендантский патруль», сообщает пресс-служба МУ МВД России «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
«Комендантский патруль» проводится ежегодно во время новогодних праздников. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки развлекательных и торговых учреждений и других общественных мест. В ходе таких проверок выявляются несовершеннолетние, которые в период с 22.00 до 06.00 находятся в общественных местах без родителей.
Накануне в кафе на ул. Фрунзе были замечены и доставлены домой двое несовершеннолетних.
Начальник ОДН МУ МВД России «Нижнетагильское» подполковник полиции Татьяна Пинаева напомнила родителям о комендантском часе и об усилении контроля за детьми в праздники.
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