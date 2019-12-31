В Нижнем Тагиле в комендантский час задержали 19 несовершеннолетних

«Комендантский патруль» проводится ежегодно во время новогодних праздников. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверки развлекательных и торговых учреждений и других общественных мест. В ходе таких проверок выявляются несовершеннолетние, которые в период с 22.00 до 06.00 находятся в общественных местах без родителей.