«С Новым годом!» Пинаев, Абдулкадыров, Горячкин и другие поздравили тагильчан
Новый год — семейный праздник. Как его отмечают чиновники Нижнего Тагила и что они пожелали жителям города — выяснило TagilCity.ru.
Глава города Владислав Пинаев:
Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с замечательными, светлыми праздниками — Новым годом и Рождеством! Пусть 2020-й станет продолжением всех наших удачных начинаний и воплощением самых грандиозных планов! Желаю вам новых горизонтов и вершин, успехов и достижений! Пусть сбудутся все желания, которые мы по традиции загадываем под бой курантов, а в каждом доме будет взаимопонимание, радость и благополучие! Крепкого вам здоровья, счастья и прекрасного праздничного настроения! С новым, 2020 годом, дорогие тагильчане!
Начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулакдыров:
Сердечно поздравляю семьи сотрудников, их родных и близких. Пусть в наступающем году исполнятся их самые заветные мечты и желания, свершатся намеченные планы.Желаю всем в Новом году крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! Уверен, что верность служебному долгу и ответственность перед обществом будут для личного состава в наступающем году залогом роста доверия полиции со стороны населения.
Вице-мэр Вячеслав Горячкин планирует встретить Новый год совсем традиционно - в кругу семьи и близких, которых в течение года видел редко и уделял мало внимания.
Тагильчанам желаю здоровья и благополучия. Чтобы они видели, как город меняется в лучшую сторону, замечали и ценили то, что делается на благо всех тагильчан. Пусть в городе не случаются никакие катаклизмы, чтобы никакие коммунальные и другие проблемы не коснулись наших граждан!
Спикер Городской думы Вадим Раудштейн, как и его коллега Вячеслав Горячкин, отметит Новый год в кругу семьи.
Люди опасаются, что год високосный, но всё равно желаю мира, добра, тепла, успехов, удачи, всего самого доброго!
Директор школы № 100 Дмитрий Язовских, как и многие россияне встретит Новый год дома со своими родными.
Всем желаю осуществить свои мечты на все сто!