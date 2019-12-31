«С Новым годом!» Пинаев, Абдулкадыров, Горячкин и другие поздравили тагильчан

Глава города Владислав Пинаев:

Дорогие друзья, от всей души поздравляю вас с замечательными, светлыми праздниками — Новым годом и Рождеством! Пусть 2020-й станет продолжением всех наших удачных начинаний и воплощением самых грандиозных планов! Желаю вам новых горизонтов и вершин, успехов и достижений! Пусть сбудутся все желания, которые мы по традиции загадываем под бой курантов, а в каждом доме будет взаимопонимание, радость и благополучие! Крепкого вам здоровья, счастья и прекрасного праздничного настроения! С новым, 2020 годом, дорогие тагильчане!

Начальник МУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулакдыров:

Сердечно поздравляю семьи сотрудников, их родных и близких. Пусть в наступающем году исполнятся их самые заветные мечты и желания, свершатся намеченные планы.Желаю всем в Новом году крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия! Уверен, что верность служебному долгу и ответственность перед обществом будут для личного состава в наступающем году залогом роста доверия полиции со стороны населения.

Вице-мэр Вячеслав Горячкин планирует встретить Новый год совсем традиционно - в кругу семьи и близких, которых в течение года видел редко и уделял мало внимания.

Тагильчанам желаю здоровья и благополучия. Чтобы они видели, как город меняется в лучшую сторону, замечали и ценили то, что делается на благо всех тагильчан. Пусть в городе не случаются никакие катаклизмы, чтобы никакие коммунальные и другие проблемы не коснулись наших граждан!

Спикер Городской думы Вадим Раудштейн, как и его коллега Вячеслав Горячкин, отметит Новый год в кругу семьи.

Люди опасаются, что год високосный, но всё равно желаю мира, добра, тепла, успехов, удачи, всего самого доброго!

Директор школы № 100 Дмитрий Язовских, как и многие россияне встретит Новый год дома со своими родными.