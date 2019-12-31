В Екатеринбурге картинг оштрафовали за травму у восьмилетней девочки

Картинг на улице Героев России оштрафован за то, что оказывал услуги, не отвечающие требованиям безопасности.

Следствие установило, что администратор не организовал ограничительную систему трассы, которая должна выдержать наезд карта на максимальной скорости. Кроме того, на картинг была допущена малолетняя девочка. Карт не был оборудован ремнем безопасности. Все эти причины привели к травмированию ребенка.