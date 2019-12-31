В Нижнем Тагиле местные жители жарили мясо и отмечали Новый год на дороге у школы

В пресс службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что в дежурную часть вызов не поступал. Однако пояснили, что проезжающий мимо патруль просто сделал отдыхающим замечание.

Сотрудники просто пообщались с гражданами и те удалились,рассказали в пресс-службе полиции.