В Нижнем Тагиле местные жители жарили мясо и отмечали Новый год на дороге у школы
Сегодня, 17:52ОбществоФото: TagilCity.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
31 декабря в Нижнем Тагиле на улице Алтайская, рядом со школой № 95, компания местных жителей жарила шашлыки и распивала алкоголь, отмечая Новый год, рассказали очевидцы. По их словам, позже на место приехали сотрудники патрульно-постовой службы и попросили граждан удалиться.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
В пресс службе МУ МВД «Нижнетагильское» TagilCity.ru рассказали, что в дежурную часть вызов не поступал. Однако пояснили, что проезжающий мимо патруль просто сделал отдыхающим замечание.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сотрудники просто пообщались с гражданами и те удалились,рассказали в пресс-службе полиции.
В пресс-службе добавили, что распивать алкоголь и жарить мясо запрещено во дворах жилых домов. Разводить костер и ставить мангал можно только в специально отведенных местах.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей