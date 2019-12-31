В Первоуральске из-за пожара на подстанции 120 домов остались без газа
Сегодня, 20:11ОбществоФото: пресс-служба МЧС по Свердловской области
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
31 декабря в городе Первоуральск под Екатеринбургом произошёл пожар на газовой распределительной подстанции, из-за чего 120 домов временно остались без газа, пишет «Комсомольская правда». По данным газеты, сигнал о пожаре поступил в 14:35, после чего 16 пожарных и 11 сотрудников «Газэкс» выехали на вызов.
Площадь возгорания составила 18 квадратных метров. На месте работали спасатели, а также специалисты газовой службы. Пожарные проводили охлаждение газовых труб,рассказали «Комсомольской правде» в пресс-службе МЧС по Свердловской области.
Происшествие обошлось без пострадавших. Сейчас на участке проводят ремонтно-восстановительные работы. В 120 домах временно отключили газ.
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей