В Полевском местную жительницу будут судить за мошенничество с полисами ОСАГО

С июля 2018 по февраль 2019 года индивидуальный предприниматель помогала гражданам с оформлением договоров ОСАГО на автомобили. Сведения об автомобилях клиентов обвиняемая передавала знакомым, которые оформляли полисы. Женщина распечатывала документ и отдавала клиентам, за это просила по две тысячи рублей. При этом она знала, что полис будет являться недействительным и в случае наступления страхового случая, выплаты по нему не будут производиться. Знакомым, оформлявшим документы, она переводила от 700 до 2,5 тысяч рублей.