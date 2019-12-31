В Полевском местную жительницу будут судить за мошенничество с полисами ОСАГО
В Полевском местная жительница предстанет перед судом за мошенничество с полисами ОСАГО. От ее действий пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
С июля 2018 по февраль 2019 года индивидуальный предприниматель помогала гражданам с оформлением договоров ОСАГО на автомобили. Сведения об автомобилях клиентов обвиняемая передавала знакомым, которые оформляли полисы. Женщина распечатывала документ и отдавала клиентам, за это просила по две тысячи рублей. При этом она знала, что полис будет являться недействительным и в случае наступления страхового случая, выплаты по нему не будут производиться. Знакомым, оформлявшим документы, она переводила от 700 до 2,5 тысяч рублей.
Преступными действиями обвиняемая причинила ущерб шести гражданам на сумму 37 тысяч рублей. В 2019 году она была осуждена за аналогичное преступление на 1 год и 9 месяцев. Теперь ей грозит тюремное наказание сроком до двух лет.