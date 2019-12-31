Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Новым годом

Владислав Пинаев пожелал тагильчанам единства, сплоченности, мира и процветания. Мэр отметил, что уходящий год был насыщенным и поблагодарил руководителей и коллективы предприятий, депутатов и всех тагильчан за труд.

Муниципалитет продолжил свое развитие - мы выполнили все, что намечали сделать в 2018-м по благоустройству территории и продолжению начатых инфраструктурных проектов. По итогам года целый ряд экономических показателей имеет положительную динамику. На предприятиях города открылись новые производства, модернизированы существующие мощности. Нельзя не отметить, что при этом особое внимание уделялось применению современных технологий для снижения экологических рисков, что для Нижнего Тагила имеет первостепенное значение, сказал Владислав Пинанев.

Новогоднее поздравление Главы города Нижний Тагил Видео Видео: пресс-служба мэрии

Глава города пожелал чтобы, следующий год стал продолжением всех удачных начинаний.