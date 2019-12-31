Владислав Пинаев поздравил тагильчан с Новым годом
Мэр Нижнего Тагила поздравил жителей города с наступающим 2020 годом, сообщает пресс-служба мэрии.
Владислав Пинаев пожелал тагильчанам единства, сплоченности, мира и процветания. Мэр отметил, что уходящий год был насыщенным и поблагодарил руководителей и коллективы предприятий, депутатов и всех тагильчан за труд.
Муниципалитет продолжил свое развитие - мы выполнили все, что намечали сделать в 2018-м по благоустройству территории и продолжению начатых инфраструктурных проектов. По итогам года целый ряд экономических показателей имеет положительную динамику. На предприятиях города открылись новые производства, модернизированы существующие мощности. Нельзя не отметить, что при этом особое внимание уделялось применению современных технологий для снижения экологических рисков, что для Нижнего Тагила имеет первостепенное значение, сказал Владислав Пинанев.
Глава города пожелал чтобы, следующий год стал продолжением всех удачных начинаний.
Пусть в каждом доме царит добро, согласие, взаимопонимание и благополучие и пусть сбудутся все желания, которые вы по традиции загадаете под бой курантов! Крепкого вам здоровья, счастья и отличного настроения!