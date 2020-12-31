Чему нас научил «коронавирусный» 2020-й: итоги года от известных тагильчан

В этом году я для себя выяснил, что у нас очень замечательный коллектив. Ведь трудности всегда показывают сущность людей. Наш коллектив в подавляющем большинстве показал себя, как единое целое. И я очень горжусь, что работаю здесь. Это люди, которые без разговоров про доплаты понимали, что надо делать свою работу, так как от нее зависит жизнь и здоровье других. Это и врачи стационаров, которые принимали больных коронавирусом, это и участковые врачи и «ковидные» бригады. Я не говорю, что все было гладко, но нареканий от населения к детской больнице было в разы меньше. И я считаю, что это все благодаря нашему коллективу,сообщил главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов.