Чему нас научил «коронавирусный» 2020-й: итоги года от известных тагильчан

Вот и наступил конец 2020-го. Каким он был? Странным, необычным, «коронавирусным», «дистанционным», плохим, хорошим — у каждого свой ответ. Но совершенно точно этот год изменил жизнь всех людей на планете. Редакция TagilCity.ru решила подвести итоги уходящего 2020-го вместе с известными тагильчанами.

Пандемия перевернула все В первую очередь, по мнению наших собеседников, уходящий год произвел переоценку ценностей и значимость профессии врача. Из-за пандемии коронавируса на первое место вышли жизнь и здоровье человека. Этот год, наверное, изменил жизнь каждого из нас. Пандемия коронавируса, в которую еще весной мало кто верил, заставила по-иному взглянуть на происходящее, на ценность человеческой жизни, на значимость труда врачей. Вопросы благотворительности, партнерской поддержки приобрели особое значение. И этот год показал — вместе мы сила! Градообразующие предприятия протянули руку помощи в самый трудный момент пандемии. Это было очень важно. Порой даже не надо было просить: руководители сами выходили с инициативой, интересовались потребностями. Их помощь, а также поддержка других предприятий неоценима,рассказал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Photo: «Тагильский рабочий» Проверке пандемией подверглись не только сами медики, но и вся система здравоохранения. И, как оказалось, в некоторых местах она не выдержала огромной нагрузки. Очереди в поликлинику, почти суточное ожидание КТ, нехватка коек в больницах, перегруженные врачи — все это стало результатом неподготовленности системы. Во многом ее пришлось перестраивать прямо на ходу. В профессиональном плане на уровне прецедентов мы понимаем, что в городах не случайно очень много делается для поддержки здравоохранения. И надо сделать еще больше, не зависимо — есть или нет эпидемия. Отношение к системе здравоохранения, к ее роли в обществе должно быть с точки зрения финансирования и развития, как к главной и важнейшей отрасли. Такой жесткий урок принес нам этот год. Сегодня делаются очень серьезные шаги на всех уровнях власти в плане охраны здоровья людей, но это только начало, должно быть и продолжение,считает депутат Законадательного собрания Вячеслав Погудин. Photo: Страница Вячеслава Погудина на Facebook Не только медики рисковали жизнями в «красной зоне», на помощь им приходили спасатели из МБУ «Центр защиты населения». 2020 год прежде всего запомнился работой в условиях пандемии. Спасатели 149 раз оказывали помощь сотрудникам «скорой» в помощи при госпитализации тяжелых больных в больницы города. И один раз пришлось заходить в «красную зону», госпитализировали тяжело больного, делится руководитель МБУ «Центр защиты населения» Сергей Коперкин. Photo: «Тагильский рабочий» Еще одним острым вопросом в Нижнем Тагиле в конце года стал переход скорой помощи в частные руки, то есть на аутсорсинг. Сотрудники неотложки не согласны с такой системой и пытаются добиться ее отмены. Поэтому для некоторых из них этот год стал еще и символом борьбы. Смерть и бахилы: истории об отношениях пациентов и врачей «скорой» в Нижнем Тагиле Чему научил меня прошедший год? Я перестал бояться. Бояться вируса, бояться отстаивать свое мнение. Научился присматриваться к людям. Научился тому, что надежды нет ни на кого, в том числе и на власть,рассказал член профсоюза медработников «Действие», водитель «скорой» Михаил Смольников. Photo: Михаил Смольников Однако несмотря на все сложности, медики отмечают, что борьба с «ковидом» их во многом сплотила. В этом году я для себя выяснил, что у нас очень замечательный коллектив. Ведь трудности всегда показывают сущность людей. Наш коллектив в подавляющем большинстве показал себя, как единое целое. И я очень горжусь, что работаю здесь. Это люди, которые без разговоров про доплаты понимали, что надо делать свою работу, так как от нее зависит жизнь и здоровье других. Это и врачи стационаров, которые принимали больных коронавирусом, это и участковые врачи и «ковидные» бригады. Я не говорю, что все было гладко, но нареканий от населения к детской больнице было в разы меньше. И я считаю, что это все благодаря нашему коллективу,сообщил главный врач Детской городской больницы Нижнего Тагила Дмитрий Клейменов. Photo: «Тагильский рабочий» Бизнес, новый формат работы и «дистанционка» Не слабо ударила пандемия в этом году и по сфере бизнеса. Многим предпринимателям пришлось свернуть свою деятельность, другим — искать новые выходы и приспосабливаться к неординарной ситуации, которая к тому же быстро менялась. Главное, чему мы научились, это быстро перестраиваться под меняющуюся ситуацию. Потому что очень быстро менялось все в этом году. Изначально мы ставили одни планы, а по факту вынуждены были выполнять другие. Если изначально в первую очередь мы должны были заниматься популяризацией предпринимательства, его развитием, то по факту фокус сместился на предоставление финансовых инструментов поддержки. Выдача инструментов поддержки увеличилась у нас в этом году в четыре раза. При том, что не добавилось у нас людей. Нам пришлось делать очень много работы, больше, чем обычно,поделился руководитель Фонда поддержки предпринимательства в Нижнем Тагиле Сергей Федореев. Photo: Сергей Федореев Меня этот год научил принимать какие-то нестандартные решения. Это касается и бизнеса, который в этом году попал в достаточно тяжелое положение. Я максимально старалась сохранить весь коллектив, чтобы никто не ушел. И это стоило каких-то непростых решений, но задачу выполнить получилось, рассказала медиаменеджер Ирина Пудовкина. Photo: Ирина Пудовкина Многим в этом году пришлось перестраиваться на удаленный формат работы. При этом собеседники TagilCity.ru отмечают, что, несмотря на страх пред новой формой, в итоге все получилось, и в «удаленке» нашлось много плюсов. В этом году сбылся мой страшный сон. Мне казалось, что качественно работать на «удаленке» наша редакция не сможет. Но как только жизнь заставила, все перестроились на новый режим. Этот опыт позволил ввести новую традицию — теперь каждую среду мы работаем из дома,сообщила главный редактор АН «Между строк» Наталья Вахонина. Photo: Личная страница "ВКонтакте" Натальи Вахониной Одним из основных преимуществ удаленной работы назвались повышение эффективности и экономия рабочего времени. Пришлось многие вещи переводить в онлайн формат, включая собрания и подготовку к мероприятиям. И я бы не сказал, что эффективность от этого упала. Даже, наоборот, что выросла. Это связано скорее с тем, что, когда проводишь встречу и работаешь с приятными в общении людьми, включается человеческий фактор, и начинаются отхождения от главных тем, начинаются вопросы из разряда «как дела?», «как прошли выходные?» и т д. А когда ведешь работу дистанционно, то звонишь или пишешь человеку с конкретным вопросом и получаешь на него конкретный ответ,рассказал депутат молодежного парламента Свердловской области Дмитрий Арды. Photo: Личная страница "ВКонтакте" Дмитрия Арды Этот год научил меня, моих коллег в работе Законодательного собрания широко применять дистанционные формы работы. Раньше мы пользовались ими гораздо реже, чем можно было, а сейчас они используются очень широко. Совещания в режиме видеоконференции не только защищают от заражений, но и рационально экономят время. Специалистам не надо ехать из других городов, чтобы поучаствовать в течение часа в каком-то важном совещании. Все это теперь делается в удаленном доступе и с не меньшей эффективностью. Такой опыт будет применяться и дальше, вне зависимости от эпидемиологической ситуации,поделился Вячеслав Погудин. Без восторга встретили в этом году дистанционное обучение школьники и их родители. Перевод уроков в онлайн стал для них настоящим испытанием. Особенно на фоне всеобщего режима самоизоляции, который был весной. В личном плане, так как дети учатся на «удаленке», были и трудности, и радости. С одной стороны, мы стали ближе друг к другу в семье, и трудности реально сплачивают. С другой стороны, дети научились большей самостоятельности,сообщила Ирина Пудовкина. «Это неизбежно». Свердловские школы закрываются на карантин по коронавирусу Однако для кого-то это время стало поводом остановиться от ежедневного ритма, познать себя и осознать любовь к близким. Карантин показал, что я обожаю свою семью и счастлива, когда все рядом. Мы всегда куда-то бежали, старались пристроить детей на допы, увлечь их чем-то, но совсем забыли про себя. Я, как многодетная мама, потерялась в детях, о их достижениях могла говорить часами. А о себе? Вот так женщины теряют свое внутреннее удовлетворение. Дети, деньги, работа, муж. В этом году я полностью пересмотрела свои желания, перестала реализовываться в дочерях, отстала от них, пусть сами строят свои желания и цели, я лишь могу поддержать, рассказала руководитель общественной организации «Нижнетагильский городской родительский комитет» Анна Межова. Photo: Личная страница Анны Межовой во "ВКонтакте" Прошедший год был хорош. Конечно, он был особенный для всех, человечество столкнулось с пандемией, и мы стали жить немного в другом измерении. Лично для меня это был год, когда обстоятельства поспособствовали немного замедлиться, начать чутко прислушиваться к себе, больше созерцать, больше изучать и фокусироваться на хорошем. Ведь человек гармоничен в личной жизни и эффективен в работе, когда делает то, что любит, и порой эта гармония мало зависит от наружных обстоятельств, рассказала PR-директор TagilCity.ru Ирина Анисимова. Photo: Ирина Анисимова Но не только пандемией запомнился этот год нашим собеседникам. Одним из значимых событий они называют присвоение Нижнему Тагилу звания «Город трудовой доблести». Пандемия — это одно из главных и самых негативных событий 2020 года. Но есть и позитивные моменты. Отрадно, что моему родному городу Нижнему Тагилу было присвоено заслуженное звание «Город трудовой доблести». Об этом мы не перестанем и не устанем говорить. Это очень здорово, поделился депутат Госдумы Алексей Балыбердин. Photo: Личная страница Алексея Балыбердина во "ВКонтакте" Также в городе, несмотря на сложные эпидемиологические условия, были реализованы несколько проектов по благоустройству и ремонту дорог в рамках национальных проектов. И здесь подрядчикам пришлось подстраиваться под новые реалии. Если говорить о пандемии, то, конечно, в строительный сезон было много специфических работ, на которые мы привлекаем специалистов, а здесь приходилось делать все самостоятельно. Например, укладка плитки, потому что подрядчики, которых мы нанимали, не успевали. В дорожной сфере очень много мигрантов, в том числе на тяжелых работах. Поэтому раз были ограничения, приходилось перестраиваться. Но и в целом пандемия почти не коснулась наших работников. За сезон были всего два или три человека с подтвержденным коронавирусом. Наверно, потому что работники круглый год на улице трудятся, рассказал директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Photo: «Тагильский рабочий» Я благодарен подрядчикам за то, что пандемия никак не сказалась на сроках реализации проектов: все сделали вовремя, включая ремонты дорог, где поначалу столкнулись с нехваткой рабочей силы из-за закрытых границ. Но, несмотря на это, можно уверенно сказать: Нижний Тагил с трудностями справился. Все запланированное сделали, город выполнил взятые на себя обязательства, мы не подвели губернатора Свердловской области, успешно реализовали все национальные проекты, у нас рекордно большой бюджет города, мы начали строить мост через пруд, сообщил Владислав Пинаев. Video: группа "Тагильский мост" Про личные достижения Помимо профессиональных итогов наши собеседники рассказали и о том, чему научил их 2020-й в личном плане. В первую очередь — это ценность здоровья своего и близких людей. В 2020 году всем нам заново открылась мудрость о ценности здоровья. Вы замечали, что старшее поколение всегда в первую очередь желает здоровья? Конечно, когда тебе 20 лет — это еще не особо актуально. Но этот год показал, что от болезни не застрахован никто: болели молодые и пожилые, мужчины и женщины, с хроническими болезнями и без, с минимальными симптомами и в тяжелейшей форме. Отдалившись друг от друга физически, в этом году мы как никогда сблизились с родными и друзьями. Прошли проверку наши чувства, умения заботиться даже на расстоянии. Несмотря на тяжелые испытания, год дал нам много хорошего, например, волшебное время на природе вдали от толпы,считает главный редактор TagilCity.ru Александра Логинова. Photo: Александра Логинова Для кого-то одним из основных атрибутов года стала медицинская маска. В 2020 году я вспомнил, что такое постоянно носить средства индивидуальной защиты органов дыхания. Потому что, честно говоря, уже немного подзабыл, хотя, когда работал на УВЗ, мы постоянно носили респираторы. Так положено было по технике безопасности. В 2020 году это пришлось все вспомнить. Теперь мы уже не представляем жизнь без масок,поделился Алексей Балыбердин. Кто-то рассказал о спортивных достижениях. Если говорить про мои личные достижения в этом году, то это пройденный мною полумарафон,рассказал Сергей Федореев. Также собеседники говорили о том, что год стал поводом для преодоления препятствий. В 2020 году пандемия еще больше закалила мой характер, научила объединяться, выходить из очень сложных ситуаций. Было проведено много различных мероприятий по решению проблем коронавируса. Ситуация массово повлияла на людей и сплотила их, сообщил общественник Александр Коченков. Photo: страница Александра Коченкова во "Вконтакте" С сожалением говорили об ограничениях в общении. Что дал мне 2020 год? Ограничение в контактах с людьми. Беспокойство о своем здоровье и здоровье близких. Я коммуникабельный, общительный человек. И мне пришлось, нелегко ограничивая круг общения с близкими, друзьями, коллегами. Я стал еще больше ценить такие понятия как «дружба», «взаимовыручка», «помощь», «живое общение», поделился депутат городской думы Нижнего Тагила Александр Долгоруков. Photo: Александр Долгоруков Вспоминали про семейные радости и незавершенные дела, которые удалось сделать в период ограничений. Из хорошего — старшая дочь вышла замуж. Скоро стану дедушкой. В этом году из-за пандемии, семьей никуда не поехали отдыхать, но наконец-то покрасил садовый дом, на что все не хватало времени,рассказал Сергей Коперкин. Уходящий 2020-й год стал символом всеобщих ограничений и переоценки ценностей. Он научил нас носить маски и заботиться о здоровье. Вскрыл многие слабые места экономики и возвысил профессию врачей. Показал, что теряя в одном месте, можно найти что-то новое в другом. Этот год сделал нас сильнее и терпеливее. Всех с наступающими праздниками! Главное, чтобы не подводило здоровье, чтобы рядом были наши родные, – это сейчас важно для всех нас. От всей души желаю вам успехов, благополучия, счастья и добра! поздравляет тагильчан Владислав Пинаев. И пусть новый год станет для вас, наши любимые читатели, богатым на самые хорошие события. С Новым 2021 годом!

