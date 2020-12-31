Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подвел итоги уходящего года

Был выполнен ремонт 28 магистралей и оживленных маршрутов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также, первый раз за все время существования города, была разработана программа, в которую включили пожелания местных жителей по созданию доступной среды для пешеходов и восстановлению тротуаров. В уходящем году, как подчеркнул мэр, ключевой акцент был поставлен на ремонте подходок к социальным учреждениям.