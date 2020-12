Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев подвел итоги уходящего года

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев подвел итоги 2020 года и рассказал о предстоящих планах. Поздравление для тагильчан было опубликовано на официальном сайте администрации города.

В уходящем году, отметил Пинаев, Нижний Тагил получил звание «Город трудовой доблести». Был реконструирован парк Победы на ГГМ, и появилась комфортная зона, в которой могут отдыхать горожане — экопарк в микрорайоне Муринские пруды. Также закончилось обустройство площади у торгового центра на улице Зари, 21 и спортивной площадки в Девятом поселке. На данный момент продолжается реабилитация Черноисточинского водохранилища и проходят строительные работы мостового перехода через Тагильский пруд. Был выполнен ремонт 28 магистралей и оживленных маршрутов в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Также, первый раз за все время существования города, была разработана программа, в которую включили пожелания местных жителей по созданию доступной среды для пешеходов и восстановлению тротуаров. В уходящем году, как подчеркнул мэр, ключевой акцент был поставлен на ремонте подходок к социальным учреждениям. Также продолжаются работы по развитию общественного транспорта. В 2020 году было приобретено 17 низкопольных автобусов и три новых трамвая. Наиболее актуальная задача на данный момент — обновление трамвайных путей. Отмечается, что Нижний Тагил досрочно выполнил программу 2020 года, направленную на капитальный ремонт домов. 155 семей получили новые квартиры, было построено три детских сада и отремонтирована школа № 85. В 2021-й мы вступаем с большими планами. Это очень ответственный период в подготовке к 300-летию Нижнего Тагила, поэтому очень важно, чтобы он был особенно продуктивным,рассказал Владислав Пинаев.

