В Екатеринбурге суд Ленинского района ужесточил наказание «пресс-секретарю» опального отца Сергия Всеволоду Могучеву.

Судья изменил предыдущее решение и назначил наказание в виде 15 суток административного ареста. Напомним, Всеволод Могучев обвинялся по статье 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному требованию сотрудника полиции). Суд приговорил его к пяти суткам заключения, но из-за поданных апелляций прокуратура выписала представление о пересмотре дела. Во время административного производства Могучев не раз заявлял, что плохо себя чувствует. Опять стало плохо: в Екатеринбурге суд не может вынести приговор пиарщику отца Сергия

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter