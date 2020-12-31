В Нижнем Тагиле Дед мороз и Снегурочка устроили представление для детей в больнице

Иногда обстоятельства складываются таким образом, что в канун Нового Года ребенок нуждается в госпитализации. Но это не повод забывать забывать о празднике, пишет пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила.
Детей в больницу прибыли поздравить сотрудники нижнетагильского Молодежного театра. Они надели костюмы Деда Мороза и Снегурочки и устроили представление для детей.
Как отмечается в сообщении, смех и положительные эмоции помогут ребятам быстрее справиться с болезнью.
Напомним, в Нижнем Тагиле Дед Мороз на тросах спустился с крыши, чтобы поздравить через окно больных коронавирусом в госпитале Тетюхина.