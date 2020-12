В Нижнем Тагиле Дед мороз и Снегурочка устроили представление для детей в больнице

В Нижнем Тагиле Дед мороз и Снегурочка поздравили детей ДГБ и устроили новогоднее представление, сообщает пресс-служба больницы.

Иногда обстоятельства складываются таким образом, что в канун Нового Года ребенок нуждается в госпитализации. Но это не повод забывать забывать о празднике, пишет пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила. Детей в больницу прибыли поздравить сотрудники нижнетагильского Молодежного театра. Они надели костюмы Деда Мороза и Снегурочки и устроили представление для детей. Как отмечается в сообщении, смех и положительные эмоции помогут ребятам быстрее справиться с болезнью. Напомним, в Нижнем Тагиле Дед Мороз на тросах спустился с крыши, чтобы поздравить через окно больных коронавирусом в госпитале Тетюхина. В Нижнем Тагиле Дед мороз спустился на тросе и поздравил пациентов госпиталя Тетюхина

Related news: В Нижнем Тагиле Дед мороз спустился на тросе и поздравил пациентов госпиталя Тетюхина

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter