В Нижнем Тагиле Дед мороз и Снегурочка устроили представление для детей в больнице

В Нижнем Тагиле Дед мороз и Снегурочка устроили представление для детей в больнице

Сегодня, 18:23ОбществоPhoto: Пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле Дед мороз и Снегурочка поздравили детей ДГБ и устроили новогоднее представление, сообщает пресс-служба больницы.

Иногда обстоятельства складываются таким образом, что в канун Нового Года ребенок нуждается в госпитализации. Но это не повод забывать забывать о празднике, пишет пресс-служба ДГБ Нижнего Тагила.

Детей в больницу прибыли поздравить сотрудники нижнетагильского Молодежного театра. Они надели костюмы Деда Мороза и Снегурочки и устроили представление для детей.

Как отмечается в сообщении, смех и положительные эмоции помогут ребятам быстрее справиться с болезнью.

Напомним, в Нижнем Тагиле Дед Мороз на тросах спустился с крыши, чтобы поздравить через окно больных коронавирусом в госпитале Тетюхина.

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