В Нижнем Тагиле дед-мороз спустился на специальных тросах, чтобы поздравить пациентов в госпитале Тетюхина.

Поздравления с Новым Годом получили необычным способом больные из отделения COVID-19, сообщает группа «Уральский клинический центр им. В. В. Тетюхина» во «Вконтакте». Отмечается, что Дед мороз не мог поздравить пациентов лично, поэтому было принято решение «доставить» его к окнам больных. Photo: «Уральский клинический центр им. В. В. Тетюхина» во «Вконтакте» Напомним, 1 января в Нижнем Тагиле пройдет пробег по набережной пруда. Участникам предлагается надеть костюмы Деда мороза или Снегурочки. В Нижнем Тагиле 1 января Деды Морозы и Снегурочки выйдут на пробежку по набережной

