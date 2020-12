В Нижнем Тагиле пожарные помогли местным жителям залить горку во дворе.

Пожарные с помощью шланга для тушения залили горку. Это запечатлел на фото из окна своего дома подписчик группы «Типичный Тагильчанин» во «Вконтакте». В Нижнем Тагиле пожарные помогли пролежавшей 40 минут на тротуаре бабушке Photo: Группа «Типичный Тагильчанин» во «Вконтакте» Напомним, пожарные и добровольцы спасли и помогли более чем 400 жителям Нижнего Тагила за 2020 год. В Нижнем Тагиле пожарные и волонтеры за год спасли более 400 человек

