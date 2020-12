В Нижнем Тагиле пройдет «трезвая» новогодняя пробежка

В Нижнем Тагиле, 1 января, с 14.00 до 15.30, состоится «Трезвая Новогодняя пробежка», которая завершится купанием в родниковой поруби.

Мероприятие состоится в одном из садов Дзержинского района. Организаторы обещают обогрев у костра, чаепитие и живое общение. Как рассказал редакции TagilCity.ru Александр Вшивцев — активист и организатор мероприятия, он планирует сделать пробежку традицией не только в новогодние праздники, но и на постоянной основе. Это Трезвая новогодняя пробежка больше для людей, которые живут в свободе от любых самоотравлений. Табаком, алкоголем и других ядовитых веществ,рассказал Александр. Напомним, 1 января жители Нижнего Тагила также могут поучаствовать в массовом забеге. Организаторы мероприятия предлагают нарядиться в костюм Деда мороза или Снегурочки и пробежать дистанцию в 2 021 метр.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter