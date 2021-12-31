8 лет колонии получил свердловчанин за «закладку» наркотиков

Следствием установлено, что в феврале 2021 года обвиняемый оставил «закладку» с наркотиками в гаражах. Затем он сообщил о месте тайника покупателю, приложив при этом снимки, которые отправил через интернет.
Однако покупатель был задержан, а в его машине обнаружились наркотические средства. Их изъяли полицейские. Продавец запрещенных веществ был взят под стражу в зале суда, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, после апелляции прокуратуры жителю Североуральска условный срок за хранение и приобретение наркотиков был заменен на три года колонии общего режима.