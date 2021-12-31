Свердловчанин отправится под суд за нелегальную продажу одежды на 978 тысяч и взятку

Свердловчанин отправится под суд за нелегальную продажу одежды на 978 тысяч и взятку
Свердловчанин отправится под суд за нелегальную продажу одежды на 978 тысяч и взятку
Сегодня, 17:41Общество
Житель Серова продал одежду под марками известных брендов в поселке Сосьва на 978 тысяч рублей. Когда он попался, то предложил в полиции взятку за закрытие дела. Теперь предприниматель предстанет перед судом.

По версии следствия с 2019 по 2021 год бизнесмен торговал одеждой. Он приобретал поддельные вещи и обувь известных брендов с целью перепродажи. Ущерб правообладателям торговых марок оценивается в 978 тысяч рублей.

Когда проверка выявила незаконный сбыт продукции, предприниматель предложил сотруднику полиции взятку в сумме 10 тысяч рублей. Однако оперуполномоченный заявил об этом правонарушении.

Уголовное дело за незаконное использование товарного знака, причинившего крупный материальный ущерб, а также за мелкое взяточничество отправлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Напомним, летом 2021 года предприниматель из Нижнего Тагила получил штраф в 50 тысяч рублей за продажу поддельных кукол LOL, каждая из которых стоила 500 рублей.

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Свердловская областьпрокуратурасудСеровсосьва
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