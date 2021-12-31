Свердловчанин отправится под суд за нелегальную продажу одежды на 978 тысяч и взятку

По версии следствия с 2019 по 2021 год бизнесмен торговал одеждой. Он приобретал поддельные вещи и обувь известных брендов с целью перепродажи. Ущерб правообладателям торговых марок оценивается в 978 тысяч рублей.
Когда проверка выявила незаконный сбыт продукции, предприниматель предложил сотруднику полиции взятку в сумме 10 тысяч рублей. Однако оперуполномоченный заявил об этом правонарушении.
Уголовное дело за незаконное использование товарного знака, причинившего крупный материальный ущерб, а также за мелкое взяточничество отправлено в суд, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Напомним, летом 2021 года предприниматель из Нижнего Тагила получил штраф в 50 тысяч рублей за продажу поддельных кукол LOL, каждая из которых стоила 500 рублей.