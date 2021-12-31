Воскресенский в Ивановской области получил не трамплин для карьеры, а ссылку

В ноябре закончились 1500 дней Станислава Воскресенского на посту губернатора Ивановской области. Аналитики считают, что вместо карьерного трамплина эта должность стала для него своеобразной ссылкой.

За почти 5 лет на посту главы региона Воскресенский показал, что либеральный подход к экономике работает далеко не всегда. Более того, он может стать причиной негативных оценок, прежде всего со стороны рядовых граждан. Как сообщает newsivanovo.ru, когда Станислав Воскресенский только занял кресло губернатора, в регионе было без малого 542 000 трудоспособных граждан, из которых 25 000 не работали. В 2021 году количество работающих жителей области снизилось почти на 30 000 человек. Уменьшилось и количество занятых в региональной экономике – на 31 000 человек. Если проанализировать финансовую составляющую трудового процесса, то окажется, что и здесь не все благополучно. В 2017 году работающие жители Ивановской области получали в среднем 20 140 рублей. В месяц на зарплаты требовалось более 10 млрд рублей. В 2021 году на зарплаты требуется уже 12 млрд, но это едва ли можно назвать заслугой главы региона. Скорее дело в инфляционной индексации и других причинах. По данным Центробанка, реальные зарплаты в Иваново падали быстрее, чем в России. Снижались и другие показатели – ввод в эксплуатацию жилья, промышленное и сельскохозяйственное производство. В декабре текущего года Воскресенский посетил строящийся ковид-госпиталь. Глава региона рассказал о современном оборудовании, которое здесь установят. Правда, следует отметить, что этот госпиталь должен был быть введен в эксплуатацию в декабре прошлого года, на что из госбюджета выделили 2,5 млрд рублей. Тогда заместитель председателя Правительства РФ Татьяна Голикова внесла Ивановскую область в число регионов, в которых сложилась критическая ситуация с коечным фондом для ковидных пациентов. Ученые с тех пор зафиксировали появление нескольких новых штаммов коронавируса, а госпиталь так и ожидает открытия. Увы, ни либеральные идеи, ни задор молодости успехов Воскресенскому на посту главы Ивановской области не принесли. Жители разочаровались настолько, что на выборах коммунисты прибавили почти 30%, так что победу пришлось буквально вырывать из их рук. Подводя итоги 1500 дней работы Воскресенского, можно сказать, что губернаторское кресло не вынесло его в кадровый резерв. Судя по результатам, выше ему едва ли удастся прыгнуть.

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