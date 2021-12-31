Жена умершего уральца обвинила Сбербанк в двойном списании с карт его наследников

В Екатеринбурге Сбербанк два раза списал долги погибшего мужчины, которые ранее уже выплатили наследники. Об этом рассказала его жена.

Сначала родные самостоятельно погасили долг, однако через полгода средства были списаны повторно, а карты заблокированы. В банке же заявили, что задолженность до сих пор не погашена. Жена умершего Анна написала на своей странице в Feacebook, что уралец умер в 2018 году. Уведомив о смерти мужчины, она дождалась нотариуса, который делала запрос в Сбербанк о наличии счетов. Решением суда с троих наследников взыскали задолженность в размере 205 тысяч рублей,написала женщина. По пришествию шести месяцев Сбербанк подал ходатайство о возбуждении исполнительного производства, а наследники потеряли с карт все средства. Подводя итоги, женщина написала, что теперь сумма задолженности сильно превышает сумму по решению суда.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter