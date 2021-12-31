Жена умершего уральца обвинила Сбербанк в двойном списании с карт его наследников

Жена умершего уральца обвинила Сбербанк в двойном списании с карт его наследников
Жена умершего уральца обвинила Сбербанк в двойном списании с карт его наследников
Сегодня, 15:50ОбществоФото: 1MI
В Екатеринбурге Сбербанк два раза списал долги погибшего мужчины, которые ранее уже выплатили наследники. Об этом рассказала его жена.

Сначала родные самостоятельно погасили долг, однако через полгода средства были списаны повторно, а карты заблокированы. В банке же заявили, что задолженность до сих пор не погашена. Жена умершего Анна написала на своей странице в Feacebook, что уралец умер в 2018 году. Уведомив о смерти мужчины, она дождалась нотариуса, который делала запрос в Сбербанк о наличии счетов.

Решением суда с троих наследников взыскали задолженность в размере 205 тысяч рублей,написала женщина.

По пришествию шести месяцев Сбербанк подал ходатайство о возбуждении исполнительного производства, а наследники потеряли с карт все средства. Подводя итоги, женщина написала, что теперь сумма задолженности сильно превышает сумму по решению суда.

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Екатеринбург
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