Рейтинг загородных домов и участков в Нижнем Тагиле

Эксперт: Обращаться к профессионалам при покупке загородной недвижимости, на самом деле, не только безопаснее, но и выгоднее: они выявят юридические недочеты, проведут правовой анализ предоставленных документов и риски мошенничества сведут к минимуму – все это означает, что вы сэкономите массу нервов, сил, времени и денег, которые могли потратить, если какой-то из рисков реально возникнет.



Могу с уверенностью сказать, что при покупке жилья с компанией «Этажи» проверяются все объекты недвижимого имущества. Кроме того, после сделки вам выдается Гарантийный Сертификат, согласно которому компания «Этажи» гарантирует юридическую защиту ваших интересов как нового собственника в течение 1 года с момента приобретения недвижимого имущества.