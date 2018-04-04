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обзор tagilcity.ru
Рейтинг загородных домов и участков в Нижнем Тагиле
Загородный дом - не мечта, а реальность.
Многие жители крупных городов мечтают о своём домике в деревне. Экология промышленных городов и напряженный ритм жизни всё чаще наталкивают горожан на мысли о смене бетонных коробок на многофункциональные и просторные дома.

Как выбрать хороший загородный дом или участок? Редакция TagilCity.ru составила рейтинг, надеемся, что он поможет вам при выборе загородного дома или участка.
Вам пора переезжать в загородный дом, если вы:
Молодые семьи
Пора выбираться из-под крыла родителей и сразу в комфортные условия, где можно смело строить грандиозные планы на будущее!
Семьи с детьми
Активность на свежем воздухе, близость к природе - что может быть лучше для хорошего воспитания и крепкого здоровья детей?
Династии
Большие семьи на несколько поколений, живущие все вместе - это не кадры консервативного кино, а вполне современная тенденция по сохранению семейных традиций.
Кто чаще всего покупает загородную недвижимость?
Это жители и Нижнего Тагила, и городов области, расположенных неподалеку, различных профессий и образа жизни. Если раньше нашим клиентом был человек минимум 35-ти лет, то сегодня он «помолодел» на 10 лет.

Это и молодые семьи, уже имеющие ребенка, и те, кто только отселился от родителей и начинает самостоятельную жизнь. Сегодня наметилась такая тенденция: сознание меняется, и люди уже с молодого возраста задумываются о собственном доме, где они будут создавать семьи, воспитывать детей.
Бердюгина Анна Витальевна
Руководитель направления Загородная недвижимость
Загородный дом = все «включено»
Обычная схема обустройства семьи: купить квартиру, машину, гараж, дачу. Но для обычных граждан со времени покупки квартиры в ипотеку и до готовности приобрести участок или дачу может пройти не один десяток лет.

Ипотека на загородную недвижимость, словно система «все включено»: это и дом, и баня, и гараж, и земельный участок, и природа! Вариант практичный и, что не менее важно, выгодный.
Дом
Если квартира - это уже готовое решение на многие годы, то дом можно расширять и достраивать сколько угодно. Чердак, летняя кухня, веранда, кладовая - вот малая часть того, чем можно дополнить уютное гнездышко.
Баня
Ну какой житель Урала не любит баню? Стоит ли напоминать, что баня - это не только приятная, но и полезная процедура? После активной недели хорошая парилка поможет расслабиться и физически, и морально.
Гараж
Имея личный гараж, вы можете уберечь свой автомобиль от преждевременного старения и ржавчины. А главное, вы всегда будете уверены, что ваш «железный друг» всегда будет под защитой от недоброжелателей и суровых климатических условий.
Земельный участок
На земельном участке можно выращивать экзотические цветы, любимые овощи и фрукты. А если установить теплицу, то можно даже зимой выращивать клубнику и лимоны. Или просто разбить красивый газон: на нем отлично загорать летом, а также ставить бассейн, качели и другие приятности для детей и взрослых.
Природа
Как часто, особенно в холодные периоды, нам хочется шашлычка и философии у костра. Мы также мечтаем, чтобы наши близкие дышали чистым воздухом, общались с природой и были умиротворенными. Работа полна стрессов и суматохи. А отдых на природе помогает современному человеку достичь спокойствия и гармонии.
Рейтинг загородных участков
Итак, вы готовы приобрести загородный дом - многофункциональное, полезное, надежное жилье. Тогда давайте посмотрим, что есть сегодня на рынке недвижимости.

Редакция TagilCity.ru составила два рейтинга по принципам: «У меня есть определенная сумма. Что я могу себе позволить?» и «Я не могу определиться с загородным поселком».

Редакция изучила цены на коттеджи, дома и земельные участки на сайте компании «Этажи».
цены
Средняя стоимость недвижимости в поселках в окрестностях Нижнего Тагила
38 837 рублей
Средняя цена за 1 сотку земли
29 041 рубль
Средняя цена за 1 квадратный метр в домах
Загородные участки и дома стоимостью
до 1,5 млн рублей
Участки
Муринские пруды
Участок в строящемся коттеджном поселке недалеко от Муринских прудов от 350 тыс. руб.
Старая гальянка
Участок с домом на Старой Гальянке от
1 070 тыс. руб.
Поселок Запрудный
Участок в коттеджном поселке Запрудный от 1 370 тыс. руб.
Голый камень
Участки в районе Голого камня от 340 до 1 100 тыс. руб.
В черте города
Участки в черте города (ВЫЯ) - от 600 тыс. руб.
Пырловка
Участки в районе Пырловки от 300 тыс. руб.
За последние годы цены на участки близ Нижнего Тагила существенно снизились. Пора покупать!
Дома
Старая Гальянка
Дом из бревна от 1 200 тыс. руб.
Старая Гальянка
Дом от 1 800 тыс. руб.
ГГМ
Дом от 1 370 тыс. руб.
Стабилизировались и цены на дома. Сейчас цены ниже 30 тысяч рублей за квадратный метр - на 5-7 тысяч дешевле, чем 4 года назад.
На какие загородные поселки стоит обратить внимание?
30 мин до города, но при этом, развитая инфраструктура
Чистый воздух и красивая природа
Собственный урожай и дары леса
Поселок Черноисточинск
Поселок Черноисточинск
Дом, бревно - от 600 тыс. руб.
Дом, кирпич - от 1 350 тыс. руб.
Поселок Братчиково (Монзино)
Поселок Братчиково (Монзино)
Дом из бруса от 650 тыс. руб.
Поселок Уралец
Поселок Уралец
Дом, бревно, есть баня - от 600 тыс. руб.
Вопросы, которые могут возникнуть при покупке дома
Можно ли взять дом в ипотеку?
Люди все чаще пользуются возможностью ипотечного приобретения загородной недвижимости. До сих пор об этом знают, к сожалению, далеко не все. Сегодня по ипотеке можно приобрести любые земельный участок, таунхаус, дачу, коттедж. Люди начинают понимать преимущества такого выбора.
Бердюгина Анна Витальевна
Руководитель направления Загородная недвижимость
На что обратить внимание при выборе загородного участка?
Мнение эксперта:

Если вы приобретаете земельный участок, стоит обратить внимание на его целевое предназначение. Это важно, так как использовать его в других целях, кроме обозначенных, будет просто невозможно.

Кроме того, вам необходимо убедиться, что участок уже отмежеван и имеет точные границы. Бывают ситуации (в многолетней практике мы не раз слышали о таких случаях), когда после приобретения неразмежеванного участка покупатель обнаруживает, что приобрел земельный участок меньшей площадью, чем указано в правоустанавливающих документах.
Почему безопаснее покупать загородный дом с агентством недвижимости? Какие гарантии даёт риэлторская компания?
Эксперт: Обращаться к профессионалам при покупке загородной недвижимости, на самом деле, не только безопаснее, но и выгоднее: они выявят юридические недочеты, проведут правовой анализ предоставленных документов и риски мошенничества сведут к минимуму – все это означает, что вы сэкономите массу нервов, сил, времени и денег, которые могли потратить, если какой-то из рисков реально возникнет.

Могу с уверенностью сказать, что при покупке жилья с компанией «Этажи» проверяются все объекты недвижимого имущества. Кроме того, после сделки вам выдается Гарантийный Сертификат, согласно которому компания «Этажи» гарантирует юридическую защиту ваших интересов как нового собственника в течение 1 года с момента приобретения недвижимого имущества.
Получить полную информацию по объектам загородной недвижимости Вы сможете на нашем сайте https://tagil.etagi.com/realty_out/

Получить консультацию грамотного специалиста вы можете обратившись в компанию по адресу Ленина 19б, офис компании «Этажи» или позвонив по телефону 499 - 349
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