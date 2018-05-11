Рейтинг интернет-провайдеров Нижнего Тагила

Исследование TagilCity.ru показало, что в вечернее время скорость интернета у разных провайдеров может существенно отличаться. Разница в скорости между наименьшим и набольшим показателем изученных провайдеров при проводном подключении составила 51,81 Мбит/сек., а при беспроводном - 43,06 Мбит/сек.



Сильно разнилось и время скачивания видеофайла. От 7 секунд до 2 минут 29 секунд по кабелю и от 10 секунд до 2 минут 12 секунд при беспроводном подключении.



При этом плата за 1 месяц варьировалась от 610 до 698 рублей.