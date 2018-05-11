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обзор tagilcity.ru
Рейтинг интернет-провайдеров Нижнего Тагила
У кого выше скорость? Где быстрее скачиваются файлы? Услуги какого провайдера обходятся дешевле?
Какой провайдер дает самый быстрый и самый выгодный интернет?
Редакция TagilCity.ru провела исследование услуг 4 компаний-провайдеров, чтобы выяснить - кто в Нижнем Тагиле предлагает наиболее выгодные условия подключения к домашнему интернету.

Мы оценили провайдеров по нескольким параметрам: замеряли скорость, скачивали файлы и считали деньги за Мегабиты. Что из этого вышло - читайте в обзоре TagilCity.ru.
Наиболее частые обманы или скрытые нюансы
Что скрывается за обещаниями провайдеров?
Заявленные высокие скорости только ночью
Или днем. То есть в часы - когда на сеть нагрузка минимальна. А вот в вечерний прайм-тайм получить заявленную по тарифу скорость иногда бывает нереально.
Дорогое оборудование без возможности аренды
Если у вас нет своего роутера - в большинстве компаний вас заставят купить оборудование. Хотя вполне могли бы предложить его аренду. Также у провайдеров бывают проблемы с поставками оборудования: в офисе заканчиваются модемы/роутеры, а сотрудники не дают никаких рекомендаций по их приобретению в других точках продаж.
Пиратство
Провайдеры часто рекламируют свои сервисы (серверы, торренты и т.д.) с фильмами и сериалами как одно из преимуществ. И те, кто дает такую услугу бесплатно, мягко умалчивают, что толкают людей на пиратство.
4 провайдера. Кого и почему мы проверяли?
В целом на рынке Нижнего Тагила работают местные и региональные провайдеры, а также федеральные компании. Выбор редакции пал на следующих поставщиков связи:
Convex
Этот провайдер ранее объединил в себе 3 компании - две местные и одну региональную, соединив их сети и технологии.
«Ростелеком»
Федеральный провайдер, строящий сети связи по принципу «оптика в квартиру».
МТС
Федеральная частная компания, которая предлагает телекоммуникационные услуги.
Сети Тагила
Местный провайдер, имеющий подключение к трем федеральным операторам связи - ЗАО «Компания ТрансТелеКом», ОАО «Ростелеком» и ЗАО «Вымпелком».
Как проводился эксперимент?
Чтобы сделать проверки максимально объективными, мы поставили всех исследуемых провайдеров в одинаковые условия.

Замеры производились 26 апреля 2018 года в период с 15:55 до 22:55 часов.
Использовались фото и видеофиксация.
Тарифы ценой 610-700 руб./мес.
Мы выбрали тарифы одной - средней - ценовой категории, чтобы изучить - что получают за схожую плату абоненты разных провайдеров.
Проверка в вечерний прайм-тайм
Днем или ночью пользователей в сети всегда меньше, а значит нагрузка на сеть ниже и скорости выше. Поэтому мы решили проверять показатели именно в вечерний прайм, когда в интернете сидит наибольшее число абонентов.
2 вида соединения
У каждого провайдера мы замеряли показатели и через проводное соединение, и через Wi-Fi.
Один ноутбук
Для чистоты эксперимента мы взяли один и тот же ноутбук. На всех 4 адресах проверки проводились только на нем. Это исключило влияние оборудования на результат.
Показатель первый. Скорость
Первый параметр, который мы изучали, - скорость подключения. Для ее измерения использовался сервис speedtest.net. Измерялись данные проводного подключения и подключения по через Wi-Fi.
Показатель второй. Условная цена за 1 Мбит/сек.
Мы вычислили стоимость 1 Мбит/сек. при зафиксированных сервисом скоростях на текущих тарифах у каждого провайдера.
Показатель третий. Время скачивания файла
Для скачивания был выбран видеофайл, размещенный на Яндекс.Диске, размером 54,1 Мб. Это файл мы скачивали также при двух видах подключений.
Показатель четвертый. Технические характеристики
Convex, МТС и «Сети Тагила» используют технологии Fttb: «оптика» проложена до здания, а далее, в квартиру, — по медным сетям связи.

Компания «Ростелеком» в ходе строительства сетей прокладывает «оптику» прямо в квартиру абонентов. Показатели пропускной способности сети значительно выше, чем, к примеру, сети, организованной по технологии Fttb («оптика» прокладывается только до дома, а далее, в кватиру абонента, связь организована по медным линиям).

Это как крупная автотрасса и на ней узкий мост — через мост транспортный поток течет медленнее. Специалисты заявляют, что уже сегодня пропускной способности «узкого моста» крайне недостаточно. Инновационная технология «оптика в квартиру» (FTTH), по оценке экспертов, имеет огромный потенциал для удовлетворения растущих потребностей абонентов на многие годы вперед.

Специалист по подключению интернета
Скорость интернета по технологии Fttb зависит от количества пользователей в здании. Фактически она — волнообразна: когда мало пользователей — она выше. Когда час пик — скорость снижается. Провайдер в таком случае может гарантировать скорость только до точки входа в здание, а далее — в квартирах — скорость будет зависеть от общей нагрузки на сеть.

FTTН («оптика в квартиру») — это сеть будущего с большим потенциалом. Она обеспечивает наибольшую полосу пропускания. И с ее помощью у пользователей есть возможность получать скорость до 200 Мб/с.
Итоговый рейтинг
Итак, редакция TagilCity.ru протестировала интернет у 4 провайдеров в Нижнем Тагиле. Кто лидирует, а кто отстает?
Convex
Наиболее высокая скорость среди проверяемых при Wi-Fi соединении - 71,06 Мбит/сек. Топовые цены рейтинга за условный 1 Мбит/сек.

Самое долгое скачивание среди всех проверяемых и по проводному соединению (2 минуты 29 секунд), и через Wi-Fi (2 минуты 12 секунд).
«Ростелеком»
Самая высокая скорость интернета среди 4 проверенных провайдеров при проводном соединении - 126,53 Мбит/сек.

Самое быстрое скачивание файла этого тестирования при обоих видах подключения - всего 7 секунд при проводном и 10 секунд при Wi-Fi соединениях.
МТС
Самая низкая скорость при беспроводном соединении среди 4 проверенных провайдеров - 28 Мбит/сек. Этот же показатель сделал самым дорогим условный 1 Мбит/сек. в этом рейтинге при Wi-Fi соединении.

Время скачивания файла через кабель близко к лидеру исследования - 12 секунд, по воздуху показатель 1 минута 42 секунды.
«Сети Тагила»
Самый дорогой условный 1 Мбит/сек. этого рейтинга при проводном подключении - 9,34 рубля.

Предпоследнее место в данном исследовании по времени скачивания файла по кабелю - 56 секунд.

Последнее место по скорости проводного соединения среди проведенных замеров - 74,72 Мбит/сек.
Субъективно. Отзывы пользователей
Пока мы делали замеры - мы пообщались с самими хозяевами, которые любезно предоставили нам свой интернет для тестирования. Они, а также другие тагильчане, рассказали о своем опыте использования услуг разных интернет-провайдеров в Нижнем Тагиле.

Юлия
Жительница Дзержинского района
Мы перепробовали много компаний. И МТС был, и Конвекс, и Сети Тагила. Сейчас пользуемся Ростелекомом. Недавно мы переехали и очень переживали - как нам быть с интернетом: не хотелось заново подключаться к кому-то, оформлять документы, тянуть провода и, главное, терять деньги на счете. Мы обратились в Ростелеком и все оказалось очень просто: мы при переезде взяли с собой роутер, а сотрудник компании пришел и все быстро настроил. У нас остался наш тариф и наши деньги - ничего не пришлось переоформлять. Очень удобно!
У МТС мне понравился молодой человек, который делал монтаж. Сделал все быстро, меня не отвлекал. Заранее позвонил, сказал, что задерживается. А вот компания у них странная: когда уже все подключили - звонят мне и спрашивают, когда мне удобно сделать подключение. Вот только мастер вышел, при мне им звонил и сообщал, что на этом адресе подключение выполнено. А они снова услуги предлагают.

Да и в ценах у них можно запутаться. Вроде берешь тариф за одну сумму, а по факту - если расторгнешь договор раньше, чем через 12 месяцев, - тебе пересчитают и заставят платить больше.

Алена
Жительница Дзержинского района

Сергей
Житель Ленинского района
Когда рассматривали подключение «Сетей Тагила», интересовались и телевидением. Оказалось, что своего ТВ у них нет, а их специалист может настроить стороннее телевидение и только на двух марках телевизоров. То есть если мы купили технику другой марки - они не настроят? Самим что ли ковыряться? Это показалось неудобным.
В частном секторе в Нижнем Тагиле выбор провайдеров невелик: кто-то подключает «Сети Тагила», если есть техническая возможность. Мы выбрали «Ростелеком».

Дмитрий
Житель поселка Черноисточинск
А какого провайдера выберете вы?
Исследование TagilCity.ru показало, что в вечернее время скорость интернета у разных провайдеров может существенно отличаться. Разница в скорости между наименьшим и набольшим показателем изученных провайдеров при проводном подключении составила 51,81 Мбит/сек., а при беспроводном - 43,06 Мбит/сек.

Сильно разнилось и время скачивания видеофайла. От 7 секунд до 2 минут 29 секунд по кабелю и от 10 секунд до 2 минут 12 секунд при беспроводном подключении.

При этом плата за 1 месяц варьировалась от 610 до 698 рублей.
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