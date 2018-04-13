-4
Свердловская область
Нижний Тагил
-4
день: +2
вечер: +4
Погода в Нижнем Тагиле на неделю
USD 62.07 - 1.99
EUR 76.76 - 2.52
| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Обыски и допросы прошли по делу о торговле детьми в Екатеринбурге

13 апреля 2018, 08:00Добавить новость
город,дети,Екатеринбург,полиция,проверка,прокуратура,ребенок,Свердловская область,торговля детьми,следственный комитет
В столице Урала проходит расследование уголовного дела о торговле осиротевшими детьми. СКР провёл очередные обыски и организовал проверку на полиграфе. Напомним, также органы опеки подозреваются в продаже квартир детей-сирот.

Известно, что была допрошена юрисконсультант дома ребёнка Елена Колясникова. Также сыщики провели допрос московской семьи, интересовавшейся усыновлением детей. Документация и личные дела детей воспитанников дома ребёнка были изъяты и проанализированы.

Также были проведены обыски и изъятие документов по вопросам работы отдела опеки в Чкаловском районе столицы Урала. В полицию направлено поручение о проверке движения финансов по счетам вышеназванных учреждений. Кроме того, свердловчан, которые что-либо знают о противоправных действиях в отношении детей, просят сообщать по телефону 8 (343) 297-71-60.

Напомним, 30 марта текущего года в сети появилась информация о системе по торговле правами на усыновление сирот. Говорилось о том, что опека требует с потенциальных приёмных семей деньги, передаёт издание «Znak.com».

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересные происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , , ,

Читайте также:

Кишечная инфекция обнаружена ещё у девяти школьников Екатеринбурга
10 февраля, 09:00
2 2
Запрет на нахождение в столовой с одноклассниками получил школьник из Екатеринбурга
26 января, 09:00
0 10
Обыски прошли в офисе экс-жены убийцы екатеринбуржского пристава
23 февраля, 14:00
1 0

Lentainform

Загрузка...
 
Показов: 46
Подписаться на новости