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Карточки tagilcity.ru
День молодежи - 2018 в Нижнем Тагиле
30 июня
Программа празднования
Чемпионат по футболу
среди профессиональных и любительских команд
12.00 – 18.00
Стадион «Юность»
«Единый выпускной»
Праздничная программа для выпускников
11-х классов
14.00 - 16.00
Нижнетагильский государственный цирк
Фестиваль инклюзии «Открытые сердца»
15.30 – 19.00
Площадка у Нижнетагильского медицинского колледжа
Чемпионат города по скейтборду и BMX
Скейтбординг, ВМХ, роллеры
15.30 - 19.00
Сквер Горно-металлургического колледжа
Чемпионат по дворовым и настольным играм «Молодежное пространство»
Классики, резиночки, твистер, джанга, крокодил, медвед
15.30 - 19.00
Набережная Тагильского пруда ул. Горошникова (от цирка до Театрального сквера)
Чемпионат по уличным танцам «BNS home battle»
Выступление танцевальных коллективов
15.30 – 19.00
Площадка за фитнесс-центром «BrightFit» (городской пляж)
Чемпионат по пауэрлифтингу и армрестлингу
15.30 – 19.00
Площадка у кафе «Nebar» ул. Горошникова
Фестиваль «ГТО всей семьей»
15.30 – 19.00
Площадка у кафе «Nebar» ул. Горошникова
Чемпионат по воркауту
Соревнования по уличной гимнастике
15.30 – 19.00
Спортивная площадка ул. Горошникова
Чемпионат по фитнесу
Программы от ведущих фитнесс-центров
15.30 – 19.00
Площадка уличные тренажеры ул. Горошникова
Фото-сушка «В объективе – молодежь»
Выставка фотографий, фотозона
15.30 - 19.00
Набережная Тагильского пруда
Экстрим-площадка
Экстрим-батут, велошоу, развлекательная программа от кампании «Мотив»
15.30 – 19.00
Площадка у светомузыкального фонтана ул. Горошникова
Праздничная программа «Молодость Тагила»
Выступление творческих коллективов города Нижний Тагил
15.30 - 17.00
Главная сцена площадка «Тагильская лагуна» напротив светомузыкального фонтана
Фестиваль творчества студенческой и работающей молодежи «Соцветие талантов»
Выступление победителей отборочного этапа фестиваля
17.00 - 19.00
Главная сцена площадка «Тагильская лагуна»
Рок-концерт «Круче всех!»
Выступление рок-коллективов города и области
19.00 - 21.00
Главная сцена площадка «Тагильская лагуна»
Выступление певца Олега Майами
Open-Air
21.00 - 22.00
Главная сцена площадка «Тагильская лагуна» напротив светомузыкального фонтана
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