Жители Екатеринбурга начали новый год с забега по набережной

В Екатеринбурге прошли забеги в честь начала нового года. Екатеринбуржцы пробежали по набережной, а затем пили горячий чай с пирогами.

В Екатеринбурге традиционный забег 1 января провел экс-глава города Евгений Ройзман. Видео с бегущими екатеринбуржцами активист выложил в сториз в Instagram. Бежали от Ротонды до Динамо, обратно, а потом к Ельцин-центру. После забега свердловчане попили горячий чай с пирогами. По словам Евгения Ройзмана, новый год стоит начинать новыми и здоровыми традициями. Не помню даже, какой год подряд мы проводим этот забег. Начинаем год красиво! Сейчас многие так стали бегать. Вообще вся набережная бежит. А лет 12 назад такого не было,поделился Евгений Ройзман с Е1.

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