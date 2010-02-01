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Прошёл 8-ой тур чемпионата Нижнего Тагила по баскетболу
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Прошёл 8-ой тур чемпионата Нижнего Тагила по баскетболу

1 февраля 2010, 16:23СпортArtem
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