Прошёл 8-ой тур чемпионата Нижнего Тагила по баскетболу
1 февраля 2010, 16:23СпортArtem
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Матчи состоялись в минувшие выходные. По итогам тура в первой группе лидирует сборная Демидовского колледжа.
Во второй группе первое место в турнирной таблице занимает команда «Уралец». Следующие игры Чемпионата пройдут 6 и 7 февраля в спортзале «Спутник».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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