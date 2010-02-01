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Тагильчанка победила в чемпионате УрФО по гонкам
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчанка победила в чемпионате УрФО по гонкам

1 февраля 2010, 16:33СпортArtem
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