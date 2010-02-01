Тагильчанка победила в чемпионате УрФО по гонкам
1 февраля 2010, 16:33СпортArtem
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Представительница спортклуба «Спутник» Галина Батурина стала победительницей чемпионата УрФО по лыжным гонкам, прошедшего в Тюменской области.
В спринтерской гонке свободным стилем тагильчанка не оставила ни единого шанса своим соперницам. Следующий старт у Батуриной 14 февраля, на полигоне Старатель она примет участие в «Лыжне России - 2010».
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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