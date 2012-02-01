54 свердловских спортсмена претендуют на участие в Олимпиаде в Лондоне
1 февраля 2012, 08:36СпортОльга
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103 спортсмена из УрФО претендуют на участие в летних Олимпийских играх в Лондоне. Об этом сообщает «ТАСС-Урал» со ссылкой на министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонида Рапопорта.
54 спортсмена представляют Свердловскую область: это 40 олимпийцев и 14параолимпийцев. Они являются мастерами в 21-й дисциплине - женскийбаскетбол, бокс, легкая атлетика, парусный спорт и другие. По решениюгубернатора, в Свердловской области обладатели золотых медалей наОлимпийских играх получают от региональных властей 1 миллион рублей. Пословам Рапопорта, уже сейчас ставится вопрос о том, чтобы пересмотретьэту сумму в сторону увеличения.
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