54 свердловских спортсмена претендуют на участие в Олимпиаде в Лондоне

54 спортсмена представляют Свердловскую область: это 40 олимпийцев и 14параолимпийцев. Они являются мастерами в 21-й дисциплине - женскийбаскетбол, бокс, легкая атлетика, парусный спорт и другие. По решениюгубернатора, в Свердловской области обладатели золотых медалей наОлимпийских играх получают от региональных властей 1 миллион рублей. Пословам Рапопорта, уже сейчас ставится вопрос о том, чтобы пересмотретьэту сумму в сторону увеличения.