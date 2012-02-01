В Нижнем Тагиле на лыжный старт выйдут пенсионеры
1 февраля 2012, 09:21Спорт
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Центр социального обслуживания населения Тагилстроевского района города Нижний Тагил проводит 2 февраля спортивное мероприятие «Лыжня для всех».
Мероприятие, приуроченное к всероссийской массовой лыжной гонке «ЛыжняРоссии-2012», начнется в 12.00. Забег состоится на территории базыотдыха «Спартак», сообщает ЕАН.
Участники мероприятия - пожилые жители Тагилстроевского района идобровольцы Штаба студенческих отрядов города Нижний Тагил - вместевстанут на лыжи, чтобы сполна насладиться зимними пейзажами и еще разпоказать, что у молодого и старшего поколения есть общие интересы. Участники забега - это члены досугового клуба «Бодрость», действующегона базе центра социального обслуживания населения Тагилстроевскогорайона Нижнего Тагила
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