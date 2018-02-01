Кубок Чемпионата мира по футболу начал путешествие по странам мира

22 января в Лондоне прошла официальная церемония старта международного этапа Тура Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA совместно с представителями компании Coca-Cola. Торжественная церемония прошла с участием легендарного Джеффри Хёрста, чемпиона мира 1966 года в составе английской сборной. Кроме этого, приветственное слово произнёс Андреа Пирло, который в 2006 году в составе итальянской команды завоевал звание чемпиона мира.

От России на церемонии присутствовала Виктория Лопырёва, посол Тура Кубка Чемпионата мира по футболу, а также Ростова-на-Дону.

Я уже побывала с Официальным Кубком в Туле во время первого этапа Тура Официального Кубка и была поражена тем, с каким вниманием и неподдельным интересом жители города отнеслись к визиту трофея в их город. Люди, которые по тем или иным причинам не смогут посетить стадионы Чемпионата мира по футболу FIFA, своими глазами увидели одну из его самых главных реликвий поделилась Виктория Лопырёва.

Через несколько дней после церемонии старта Официальный Кубок остановился в Коломбо, столичном аэропорту Шри-Ланки. Там с трофеем фотографировался французский известный футболист Кристиан Карамбе. В дальнейшем Кубок побывал в Тайланде, Лаосе, Макао и Тонге.

Подобные путешествия Кубка, по мнению организаторов, дают возможность болельщикам мира насладиться атмосферой ожидания масштабного спортивного события. Помимо прочего, проводятся юнифайд-матчи, в которых сражаются спортсмены-любители и профессионалы, а также футболисты с особыми нуждами. Возвращение в Россию запланировано в мае 2018 года, передаёт «Советский спорт».

Отметим, что Кубок Чемпионата, вручаемый победителям, остаётся в распоряжении FIFA. Это уникальный и оригинальный трофей, посмотреть на который дают возможность всем желающим фанатам мирового футбола.